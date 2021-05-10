Поцелованный талантом и каминг-аут

Еще один «поцелованный талантом» совершил каминг-аут. Кто им святой воды на хвост брызнул?

Это опять же артист — МХАТа им. Чехова. Дмитрий Назаров. Человек небедный и востребованный. Какой-то сериал «Кухня». Я не смотрел, но мои дамы -домочадцы в восторге. Тааакой душка, типа. Мужественный.

Оказалось, не совсем.

Кто его за хвост дернул — непонятно. Вот вдруг — ни с того, ни с сего — станет артист у своего театра и видео запишет. Дескать, он против парада.

Не нравится ему парад. И даже стих написал. Лучше бы он прозой, честно говоря, сказал. Потому что стихи писать — это удел умных. Назаров, как оказалось, к ним не относится.

Цитировать мне эту «поЭзию» не хочется. Даже как-то совестно. Шнур и то лучше пишет.

Но вот основная претензия умилила. Жителям Садового кольца — богемным артистам и всяческой шушере — очень не нравится, что перекрывают центр для репетиции парада.

Это же так неудобно. Это же мешает.

Я уже где-то слышал вопли о том, что и вообще не надо сермяжный народ в пускать в центр. Нечего. Патриаршие Пруды — Патрики — они не для сброда, которые ходят и глазеют. А для людей. Которым посчастливилось там квартиры иметь.

И вот здесь так же — ездят, железом гремят, опасных росгвардейцев показывают. А у Назарова просто поджилки трясутся. От ужаса. У остальных — тоже.

Он даже сразу народ вспоминает. Дескать, «фронт, развернутый в народ. Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад».

Меня вот этот фронт, развернутый в народ особо заинтересовал. особенно то, что он вкладывает в понятие НАРОД.

Вот эти ребята, печатающие шаг, красивые и стройные — это не народ?

А кто же тогда? Росгвардейцы и армейцы — они отпочковываются сразу от кремлевской стены? башен Кремля?

А их родители — это такие же силовики с клыками, пенящимися слюной?

А я -то был уверен, что они и есть НАРОД. Дети инженеров, учителей, врачей, предпринимателей..

Да, конечно, детей БОГЕМЫ там не сыщешь — это точно. У них другие занятия — Паша Табаков обеспокоен педерастами провинции, Сема Трескунов — наркоту ищет на Трафальгарской площади. Еще треть таких же богемных отпрысков — солнечные дети, пускающие пузыри и гугукающие невпопад — — и все это от праведной жизни родителей. Исключительно нравственной.

У Назарова тоже есть пасынок. Тоже очень талантливый. Тоже богемный. Как папа. И очень парадов опасается. Трепетный такой. Ну какая армия-то? В альтернативной тоже не служил.

Зато, в творчестве все принимает — по команде член из трусов туда-сюда засовывает. Тоже нужное качество — отработанное до автоматизма.

Ну впрочем особо удивляться не приходится — святые даты, как известно, бесов в беспокойство вводят. Волчком крутиться заставляют.

Ну а видео, которое он снял.. С шипящей перекошенной физиономией. Ну что сказать — говорящее мыло.. Или шипящий абажур. Не довелось его предкам ими стать. Благодаря вот таким «воинственным железякам и воинственным ребятам».