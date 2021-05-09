«Девятаев» — румяный блин с тошнотворной начинкой

Помните классическое — «дядя Петя — ты дурак?», реакция мальчика на розыгрыш взрослого, когда тот всучил ему муляж конфеты — пустую внутри?

Так вот, время пустых конфет, как и откровенных злобных дураков — ушло. Пришло время конфет в роскошной упаковке. С очень вкусной начинкой, сочащейся ядом.

И время профессионалов, которые с умением делают такие конфеты.

Фильм «Девятаев» — это такая же роскошная вкусная конфета. Сделанная с умом. Как подарок — к Дню Победы — нашей Победы. Тем МИЛЛИОНАМ людей, которые выходят с портретами своих дедов и прадедов в Маршах Бессмертных по всему миру. Не буду повторяться, что именно на деньги вот этих людей, и от имени государства российского.

У режиссеров — Тимура Бекмамбетова, Сергея Трофимова — поистине стояла неразрешимая задача в связи с их внутренним убеждением — как показать Героизм в Отечественной войне.

Ведь они уверены, как и многие их единомышленники, что это НАРОД выиграл войну, народ показывал чудеса самопожертвования. А не «людоедский сталинский режим». И героизм был ВОПРЕКИ существующему строю. Или сам по себе. Как придется.

Мне не хочется разрушать иллюзии режиссера. Но придется.

Я считаю, что фильм действительно хорош. Оторваться нельзя, переживаешь каждую секунду. Но режиссер здесь совсем не при чем. Даже в титрах не надо бы упоминать.

Потому что игра актера Прилучного в роли Девятаева — это только его заслуга — Прилучного.

А прекрасно выписанные роли беглецов-лагерников — от трогательного мальчишки с восторженными глазами до немногословного командира Коржа, живущего идеей побега и холодноглазого капо — надсмотрщика, который сохраняет свою медаль «за Отвагу», — это целиком талант сценаристов.

А исторически восстановленные костюмы фашистов ( особенно хороша куртка летчика -аса — предателя ) — это умения и знания костюмеров и историков одежды.

А еще — вклад осветителей, и компьютерных гениев. Которые просто так вместе собрались — за чашкой чая. Проходили мимо. Никакой команды не было. Просто народ собрался — и сделали фильм. Всего-то делов. Правда, героически. Какой режиссер? О чем вы? Какая команда? просто творческий порыв.. А режиссера из титров убрать..

В принципе, я не против. Да, Сталина заклеймили. Но войну-то выиграл ОН. Он — полководец. И это — ЕГО заслуга.

А то получается, как в фильме. Сугубо по немецкому орднунгу.

Когда Девятаев спасает немецкий самолет, обезвреживая над ним неразорвавшийся снаряд. И получает офицерский продуктовый паек и благодарность. И через день его же выводят на плац и чуть не до смерти забивают за драку в бараке. Былые заслуги — уже побоку. Орднунг.

Но ядовитая подоплека фильма — даже не в этом. Это — мелочи. Просто ластиком Сталина стерли — и забыли.

Фильм — о прощении предательства.

То есть еще маленькая щелочка в окне Овертона. После Коли с Уренгоя — о несчастных простых парнях-фашистах, полегших на бескрайних русских полях. По воле пославших их фюрера.

Прочувствованные слова Девятаева — уже за кадром— в конце фильма. «Ошибки надо прощать, а подвиги помнить» (с) «Девятаев»

Ошибки — это по версии сценаристов — мелкие шалости друга Девятаева — летчика Ларина. Который попав в плен, тут же перешел на сторону врага. Особо не задумываясь — «ага, за баварское и пиво… в как же еще..»

Для чего понадобилось вводить в фильм этот персонаж? В реальной истории подвига Девятаева — его нет и не было.

Но ведь творческой команде фильма надо было выразить свое отношение к бесчеловечному советскому режиму. А как же. Ну и чтобы красивше было. Динамичнее. Глазу приятней.

Вот идет такой перебежчик Ларин — в летной курточке с иголочки, в сапогах кожаных с молниями, орлы Люфтваффе серебром отсвечивают — кррасота.

И так ласково говорит Девятаеву — измученному, истощенному, в кровавых потеках, дескать, мы-то с тобой мертвецы. И ты, и я. Потому как под приказ 270 подпадаем. Военные преступники. Плен нам не простят. Будущего нет. Лучше уж так — по максимуму в настоящем.

И тут же идет во все тяжкие — пулю пускает в лоб беглецу из лагеря, активно разыскивает Девятаева, которого нужно опознать и выдать, потому что сведения появились о его планах побега. Да и потом изо всех сил то самолет Девятаева расстреливает, то в безумной злобе начинает его шасси таранить — в полете.

Но герой-летчик не сдается, он не хочет верить в такое предательство — друг же все -таки. Он ему даже гневно кричит «Ты не Родину предал, ты меня предал».

И сценаристы та к и давят изо всех сил в диалогах, что дескать, это и не предательство вовсе. А по ошибке. Все из-за того приказа — 270-го. Он всему виной. Вот если бы не он, то и предателей бы не было.

Святые люди эти сценаристы. А может, просто с классикой не знакомы. например, гоголевского «Тараса Бульбу» не осилили, где Тарас уж точно ошибку от предательства отличил. Да еще и у родного сына.

“…Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.”

Ну что ж — по незнанию классики, будем считать, что в скором времени нам предложат уравнять в правах всех «ошибшихся». Простить их и понять. А заодно в Марше Бессмертных нести портреты на общих основаниях.

Что еще режет глаз? И душу? И что опять же — выстрадано творческой командой сценаристов?

Фраза в начале — дескать, Девятаев после войны еле работу нашел, трудится где-то техником на занюханном пароходишке.

Вот ведь несправедливость какая.

И опять этот тоталитарный людоедский режим виною. Ему — жизни и подвиги, а он вот — через губу, наплевательски.

Вот только не стоит забывать, что героев были — миллионы. С орденами и медалями. Вернувшихся. А страна была изранена, в руинах. И ее восстанавливать надо было. Своими руками. Кормить детей и вдов. Строить заводы и пахать поля. Не было закромов и рукава не было, из которого широкой рекой лились бы поощрения, награды и должности.

Мой родственник — трижды орденоносец — пошел простым слесарем на завод Воскова в Сестрорецке — руки нужны были.

А с Девятаевым — в реальной жизни, а не в выдуманной киношной версии — и того проще было.

В 1950-е годы Девятаеву поручили испытания одних из первых советских судов на подводных крыльях, затем он стал первым капитаном теплохода типа «Метеор», издавал книги, вёл активную общественную жизнь. И ему и его соратникам-беглеца поставили три памятника Памяти. Еще при жизни.

И в самом финале, как гнилая, заплесневелая вишенка на прогорклом торте, «Благодаря ФАУ-2, сведения о которых хранились на угнанном самолёте, мы запустили первый в мире космический спутник.»

Понимаете? А Королёв сам ну ничего бы не смог. И Гагарин в космосе первый – ну исключительно благодаря ракетам Вермахта. Да и всё вообще – благодаря Западу, где сосредоточено самое «лучшее, передовое, прогрессивное»…

Так что, не могу сказать , что фильм очередной плохо пропеченный блин. Нет, он вкусный и румяный. Но вот кто-то опять смачно в него плюнул. Прямо в середину.