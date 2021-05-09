Наши кадавры

О доходах Симоньян и либеральных конкурентах — «кадаврах»

Страна вздрогнула. После дворца Путина — это очередной удар под ложечку. Стране. Теперь каждый таксист будет с укоризненным видом пенять — дескать, вот жируют. Осетров жрут тушами. И все на наши налоги.

Я ж понимаю, что каждый таксист лично относит по осетру налогов. От себя отрывая. Ежедневно.

Но дело несколько в другом. Команда Навального не иначе в агонии бьется — на последнем издыхании. Потому что уж очень на хрупкий лед влезла с этими зарплатами ЖУРНАЛИСТОВ и редакторов. Эдак они табуретку выбьют из— под своих.

Итак, давайте считать. У Симоньян озвученная зарплата — 1700000. Это по нынешнему курсу — 20 тысяч долларов. нет , для таксиста это, конечно, неплохо. Но вот для должности ее ранга — так себе. В Англии и США просто бы посочувствовали.

Я уверенно скажу, что у либеральных наших партнеров аппетиты намного выше. И эту цифру — 20 тысяч долларов — Маша ( или Машо?) гессен озвучивала еше в начале двухтысячных. Дескать, хорошо бы… Каждому.

С Маши Гессен и пошла эта ровная и красивая цифра начальных ожиданий — 20 тысяч долларов.

Это было и успехом этой самой Маши. Правда, некоторые злопыхатели тогда поговаривали, что Машу все хотят в свои журналы из-за внешности. Ибо — вылитый Геббельс. То есть свежее и напористое слово в либеральной журналистике.

Но я не согласен с этим. Потому как писать она не умела и не умеет. Но всегда умела подать товар лицом, дескать, если запрашиваю такие деньги — значит, их стою.

На этом неоднократно грела своих работодателей — те обычно уже месяца через три начинали прозревать, типа, а что такое мы купили за 20 тысяч долларов? Каждому?

Потому как это Машо устраивалось не только само, но еще трудоустраивала и свою «жену».

Работало это Машо из рук вон плохо. В советское время ее бы заклеймили «летуном» и понизили в зарплате. Но сейчас — для таких маш у нас открыты все горизонты сытного финансирования.

Итак, где трудилась Гессен за скромную толику в 20-30 тысяч долларов..

Была руководителем портала Полит.ру (2002—2003), заместителем главного редактора журнала «Большой город» (2004—2005), главным редактором журнала «Gala» в России (2007—2008), одним из главных редакторов проекта «Сноб» (2008—2011).

Это — далеко не все. Это только начало славной биографии. Я познакомился с Машем, когда та трудилась вместе с женой в журнале «Вокруг света» в 2012 году. Вернее, не с ней, а с ее методом выкачивания денег из журнала. Тогда ее женой была уже не Свеня Генералова, а Дарья Орешкина. Но косили зеленые из бедного журнала они на пару. По 500 тысяч — каждая. Ну еще премии и дивиденды.

В редакции их называли «наши кадавры». То есть из Стругацких, если помните. Искусственно выращенное чудовище, питающееся селедочными головами.

За свою статью о черной кукурузе и голубых грибах-рыжиках с авторскими фото микологической экспедиции в Перу — денег я так и не получил. Бухгалтерия смущалась, краснела и тихо шептала — «кадавры все выгребли, на зарплату народу не хватает, какие уж тут гонорары».

Гессенская эпопея в «Вокруг света» завершилась быстро — всего за девять месяцев они сообща разорили журнал и потребовали еще неустойку — за увольнение.

Так что грех таксистам пенять на зарплаты Симоньян. Это — мелочь. Наши светлоликие оппоненты в «Снобе», на «Эхе», «Дожде» — имеют намного большие аппетиты. Правда, радует что там они частично ГосДепом оплачиваются. Но цифры — в разы больше.

Так что не тушуйтесь и не надувайте щеки. На Симоньян посмотришь и послушаешь — хоть впрок идет зарплата.