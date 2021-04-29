Парад в Киеве в честь дивизии «Галичина», как и все предыдущие акции в ознаменование украинских ССовцев, подчеркнул: сегодня Украина находится под контролем нацистов. То, что её президент — еврей, никакого отношения к главному не имеет. То, что он — всего лишь марионетка американцев, тоже. То, что в Европе и на самой Украине формально существуют законы, запрещающие прославление нацизма, тем более. Плевать местным наци на эти законы. Не боятся они никого и ничего. Они на Украине власть.

Полиция их не разгоняет и разгонять не будет. Многие в её рядах им, напротив, сочувствуют. А кто и не сочувствует, просто не желает связываться. Дорогу им никто не преградил и впредь преграждать не будет. Некому. Нет на Украине такой силы, разве что на Донбассе, а Донбасс за линией фронта. Команды перейти в наступление соединениям Новороссии никто не даёт и, судя по всему, не даст. Что до российской армии, она на своей территории маневры проводит — готовится к чему-то наверное. Или нет.

Вопрос денацификации Украины — это вопрос будущего. Насколько отдалённого, неизвестно. Когда, кем и в какой мере она будет проведена, чем закончится и при каком российском президенте это произойдёт, Б-г весть. Может быть, уже и не при нынешнем. Что до желания её проводить, оно у многих ещё есть, но люди от постоянного ожидания не пойми чего выгорают, окончательно переставая верить в собственное начальство, которое их и так нечасто чем-то радует. И это серьёзный фактор.

Чем дольше ждёшь, что отцы-командиры отдадут естественный, понятный и единственно разумный приказ, и чем дольше они его не отдают, то ли занятые невесть какими комбинациями, то ли потому, что с самого начала народу мозги компостировали, тем больше это утомляет. Настохорошело очень всё то, что начальство вещает, не переходя к действиям. Да и само оно… Разве что Путина ещё по инерции поддерживают, да Шойгу с Лавровым из «тяжеловесов» сохраняют высокий рейтинг. А так…

Интересно, впрочем, когда и если Украина всё-таки будет занята и американцев оттуда турнут, как их турнули из Южного Вьетнама, с какой скоростью её население перекуётся, переобуется и начнёт своих нациков ловить и в комендатуры наши сдавать? И даже не за вознаграждение, а так, по воле сердца и во имя нового порядка. Как делало оно от души когда-то с евреями. Есть на Украине такая общенациональная традиция. Отзывается в местных сердцах удар прикладом по рёбрам и направляющий пинок под копчик. Проверено на практике неоднократно.