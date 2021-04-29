После разрыва объединительно-поглотительной сделки между «Тинькофф» и Яндекс прошло чуть менее 9 месяцев, и вот it-гигант разродился банковским решением: сегодня стало известно, что Яндекс закрыл сделку по приобретению банка «Акрополь».

«Акрополь» – банк скромный, но с историей. Основан в 1994, был на слуху в 90-х, да и к Яндексу попал прямо из рук владельца «Связного» Евгения Давыдовыча. Микроскопический размер активов (1,1 млрд рублей, то есть почти в 380 раз меньше, чем в сентябре предлагалось за TCS $5,5 млрд) никого не должен смущать – Яндекс просто покупает банковские лицензии, финтех компания будет придумывать самостоятельно.

Куда как более интересно, какой это будет финтех. Виртуозный размен активами со Сбербанком привел к тому, что главбанк уже год не знает, что же всё-таки делать с Яндекс.Деньгами, пока что разобрались только с ребрендингом. Зато во время несостоявшейся сделки с «Тинкофф» Яндекс настолько проникся ключевыми стратегиями «банка без офиса», что в самое ближайшее время нас может ожидать весьма похожий финсервис. Только куда как более глобальный, с едой и такси. Тем более, что согласно недавнему отчету, ставка Яндекса на синергию и развитие «экосистемы» оказалась гораздо более эффективной, чем ожидалось. Осталось только замкнуть все финансы на себя, что Яндекс и сделал.

Отметим, что и «Тинькофф» именно сегодня решил стать ещё более G-Pay-истым и приобрел финтех-сервис «Кошелек». Может быть, и не было никакого развода. Кроме «развода» инвесторов.