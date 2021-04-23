Яхина — молодец. Открыла глаза не только Зулейхе.

Зулейха открыла глаза всем. Как ни удивительно.

Пардон, я не о ней. Я о творцах. О мозгах, которые присвоили себе роль партии, указующую и направляющую словом.

Несколько лет назад в Москве некий мой знакомый открыл кафе молекулярной кухни.

Ну эта такая еда на огромных серебряных блюдах вроде маленького зеленого плевка типа гуано редкого попугая. Пища, которая готовится в пробирках и колбах, с чем-то соединяется и взрывается брызгами по блюду. Долларов за триста порция.

Просуществовал этот ресторан месяца два. Потом народ проголосовал ЖЕЛУДКОМ. Дескать, сами ешьте.

Хозяин был неутешен, типа так и знал, быдло неуправляемое. Вот везде — по заграницам — хвалят и восхищаются. А эти — опарыши, сермяжники хают. Деньги нести отказываются.

Вот в нашей российской культуре тоже произошел своеобразный переворот — конфликт МОЗГОВ и ЖЕЛУДКА.

Народ устал послушно поглощать то, что им «наварено» мозгами. Желудок-то оказался здоровым, а вот с мозгами плохо.

Мозговитая мадам Прохорова, сестра олигарха как-то откровенно сказала, дескать, кого назначим великим писателем в российской литературе — тот и станет. Не вякнут. Ибо опарыши. Все сожрут. Любое дерьмо. Потому как их еда.

Однако, кажется, Зулейха открыла глаза и на здоровую пищу. Желудок — против. Нам с экранов несется, типа, шедевр, кушайте.. Все как в санатории. Каждая калория на своем месте.

А народ против. Им в горло запихивают положительные рецензии и восхваления, а желудок рвотный рефлекс выдает. И так это зримо.

На физиологическом уровне. Достало это ваше искусство и эти ваши мозги. Все эти пусси райот, художники-акционисты, евгении некрасовы и латынины с языком рептилоидов, литературные премии за творческую импотенцию, засилье бездарных картонных сценариев и с кровавыми чекистами и униженными зэками — плохо сваренной и плесневелой пищей.

Вот только мозгам это пока невдомек, что существуют такие ситуации, когда мозги ставят на место. Иногда мягко — рублем и рейтингом. А бывает — и жестко. Когда желудок взбунтуется, мозги в стороне не отсидятся.