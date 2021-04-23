Рептилоиды или бесы?

У меня есть знакомый батюшка из маленькой церквушки на Псковщине. Мы с ним на рыбалке познакомились. Любит он жареных карасиков в сметане. И помедитировать, подумать о насущном на зорьке.

Так вот, он мне доступно пытался объяснить о мировой бесовщине. Дескать, враг рода человеческого не дремлет и не просто стремится род людской извести. А перетянуть на свою сторону.

Потому что человек был создан по подобию Божьему — духовному. А дьявол стремится воссоздать ад на Земле. И как только находит лазейку в душе — алчность, зависть, гордыню — то и вселяет бесов. А те уже в хвост и в гриву бедную душеньку изводят, заставляют видеть — белое черным, черное — белым. Вот так купится на первую ложь какой-нибудь человечишко — и пошло -поехало. Все ему плохо, все козлы и сволочи.

Сразу в навозную кучу с головой — в общем, уже сущности в человеческом обличье. Ведь посмотреть на этих “либеральных светочей» — клейма негде ставить — лгуны, педофилы, воры, взяточники, трансвеститы и педерасты. Даже человеческим отребьем не назовешь — те поприличнее выглядят.

Я, в принципе, был согласен. Вот только последние мировые события меня несколько смущают ( батюшку тоже).

Бесы глупы и сварливы. Им нужен ад на Земле. И людишки, которые бы друг друга истязали — для пущего дьявольского веселья.

А вот кому-то нужна ЗЕЛЕНАЯ и здоровая планета. Желательно без людей. Хорошее желание — я тоже за экологию. Но вот пути у нас разные.

Поэтому, теория рептилоидов очень уж хорошо накладывается на все действия.

1. Стремятся уничтожить БЕЛУЮ расу. Любыми путями. Но ни в коем случае не путем ядерной войны — планету же надо сохранить. И золотой миллиард — это отговорка. Не золотой, а остаток людей-рабов. Обслуги. Почему — белую? Потому что именно они двигатели прогресса. Остальные потребители и копиисты, даже талантливые.

2. Людей готовят к резервациям — отучают от природы, вбивают в голову страх перед ней. Я тут недавно статью почитал, чем опасен березовый сок. Оказывается — яд. Больше двух стаканов — и кирдык. А уж про грибы и говорить нечего — как и выжили-то. Все сколько-то миллиардов на планете.

3. Переделка сознания человека. Раньше он осознавал себя по своей социальной роли — врач, учитель, писатель, артист. Сейчас меняются приоритеты — трансгендер, педераст, педофил, некрофил. Это их основное и значимое — они этим живут. Я не видел и вряд ли увижу трансгендера — хирурга, или же инженера. Они НЕ способны к созидательному труду.

4. Бесплодие среди людей БЕЛОЙ расы. Где-то прочитал, что у каждой ПЯТОЙ пары детей нет. По разным причинам — непонятное бесплодие, стойкое нежелание — чайлд-фри.

5. Цифровое рабство. Для вживление которого и предназначена пандемия. А еще для того, как говорит Грета, чтобы запретить эти глупые самолеты, поезда и суда. А то климат портят. И ведь абсолютно целенаправленно убивают ВЕСЬ туризм. Общение между народами.

6. И еще одно.. К этому шли целенаправленно — через правительства. Лезли во власть. Отрабатывали ходы. Цеплялись друг за друга.

Так что. я склоняюсь к теории рептилоидов. Хотя батюшка пытается спорить, дескать ему виднее — столько лет против бесов борется.

Но на чем-то мы все-таки сошлись — наверно, рептилоиды в смычке с бесами. Хотя жаль. Бесы какие-то непатриотичные совсем. Вот так запросто Землю сдают — а ведь столько тысяч лет здесь бок о бок с людьми были..

А насчет теории заговора, которую высмеивают стойкие материалисты — ну какой заговор-то?? Они уже и не прячутся особо.. В лоб идут.