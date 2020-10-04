Давний конфликт вокруг Арцаха

Я не могу быть равнодушен, когда речь идет об Армении.

Она мне не чужая, Армения.

Мой каменный прапрадед стоит на площади в Ереване. Мой прапрапрадед родился в Шуше — это уже в Арцахе, знаменитый маленький город на горе. Да и Степан, в честь которого назван Степанакерт, который теперь обстреливают ракетами, — это тоже друг нашей семьи, и я как-то печатал здесь грустное письмо к нему моей прапрабабушки 1913 года.

Но я не собираюсь никого агитировать за то, что русские солдаты должны воевать за армянский Арцах.

Не должны, конечно же.

У России — свои войны, а там есть кому умереть в эти мягкие, нежные осенние дни.

Я хочу сказать о другом.

Я хочу сказать тем, кто, в отличие от меня, не связан с Арменией родственными, дружескими и какими угодно еще связями, — нет, друзья, это не какой-то конфликт двух равномерно далеких и непонятных народов, и что те, мол, что эти, какая разница, глядя из Москвы или Рязани.

Разница велика.

Просто нужно уметь отличать главное от второстепенного.

Пошлая тамошняя революция, и гнусные плакатики у либеральной молодежи — инфантильной и глупой, как и вся в мире либеральная молодежь, вовсе не только ереванская, — и противный Пашинян, — это второстепенное.

И фантастически лицемерные разглагольствования Шендеровича и компании, у которых шесть лет назад была нерушимость признанных миром границ и оккупация чужой территории, а теперь вдруг случилась апология сепаратизма и непризнанных республик, благо Россия не в деле и, значит, «можно», — это второстепенное.

И совсем уже подрейтузные мысли насчет того, что хорошо бы победил Азербайджан, поскольку это должно расстроить Маргариту Симонян, ведь ее модно ненавидеть, и если надо пристегнуть к этой ненависти сотни тысяч людей, чтобы они сделались изгнанниками или жертвами геноцида, то, значит, оно того стоит, ведь Симонян же, такая плохая Симонян, что может быть важнее, — и это тоже второстепенное.

И даже счет взаимных обид — увы, в последние годы возникших, — сбрендивший русский солдат убил армянскую семью в Гюмри, а криминальная армянская компания убила Никиту Белянкина в Москве, — и даже это, хоть и очень печально, но все-таки второстепенно.

А главное вот что.

В Арцахе на одной стороне — христианский народ, а на другой стороне — тьма.

Вовсе не только Азербайджан, а именно тьма, мир Хоттабычей и Бармалеев, с которым русские воюют уже несколько столетий.

И давний конфликт вокруг Арцаха — используется ими как еще один открытый фронт.

Они, конечно же, не победят — простите, копрофаги из клуба ненависти к Маргарите, вам ничего не светит на этот раз, — но вот убить много-много людей, — это они могут.

Непросто читать эти списки погибших. 2001 год рождения — самая частая дата.

А еще там, совсем близко от линии соприкосновения, — древние храмы, монастыри. Каменные кресты в траве и средневековые стены без краски — высоко-высоко, и хочется поклониться, а потом смотреть на далекую гору, на крыши внизу.

Все это любовно восстановлено, но кто знает, куда прилетит случайный снаряд.

Куда придет Бармалей, если прорвется на несколько километров.

Как там говорил волшебник в одной известной книжке?

Он говорил: ты не пройдешь.

Правильно говорил.

Так и будет.