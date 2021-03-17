{ 17 марта 2021 }

Что читать, слушать и смотреть

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

Мир, увы, лишен безупречной простоты классического силлогизма.

Обилие книг, винила и фильмов в доме еще не делают человека образованным.

Но читать, слушать, смотреть надо, это и уму польза, и сердцу отрада.

СЕРИАЛЫ

“ЙЕЛЛОУСТОУН”.

Вот как надо стареть – как КЕВИН КОСТНЕР, измлада играющий неброско, каковую неброскость начинаешь ценить с летами.

В пандан благородному старению – роль некогда всесильного хозяина ранчо, которое хотят прибрать к рукам капиталисты новой формации, не признающие сантиментов.

“БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ”.

Уж на что не люблю РИЗ УИЗЕРСПУН, но надо признать, что продюсер она отменный. И я готов бухнуться ей в ножки, ежели выяснится, что идея пригласить Ее Превосходительство МЭРИЛ СТРИП – ее идея.

Женщины бьются за дивный новый мир без насилия, фальши, раздутого эго.

Сериал разрешается мощнейшим катарсисом.

МУЗЫКА

МUSЕ. “DRОNЕS”.

Ребята думают, что очень похожи на “QUЕЕN”; не удивлюсь, если они уверены, что даже превосходят легенд.

ДАЙДО. “SТILL ОN МУ МIND”.

“SТАN” – коллаборацию с хлюстом Эминемом – помнят все.

Но девушка и без рэпера справляется: кельтские обертона, величественный арктический звук.

“Но в чем он истинный был Гений”, так это мелодии слагать, которым от времени до времени можно и подпеть.

U 2. “SОNGS ОF ЕХРЕRIЕNСЕ”.

Очень серьезные ребята, очень. А звериная серьезность всегда отталкивает.

КIЕSZА. “SОUND ОF А WОМАN”.

Ну, определенно, паралич эмоциональной сферы барышне не грозит: подобно героям Юрия Мамлеева, она все время “подпрыгивает” и “повизгивает”.

ЕМINЕМ. “RЕVIVАL”.

Эминем мне нужен от времени до времени лишь для того, чтобы не допустить пораженческого настроения.

Он-антидот уныния, но вот именно этот альбом слабее других его гимнов неприкаянности пацанской.

GLАDYS КNIGНТ. ЛУЧШЕЕ.

Эти песни не требуют экспликаций, эти песни делают нас лучше.

ВRYАN АDАМS. “GЕТ UР”.

Всегда казался мне славнецким парнем, антибурбоном.

Безмятежная, пустошная музычка.

Но даже такая музычка от времени до времени может оказаться живительной. Например, когда хочется от истомной скуки напиться.

ДЖЕЙСОМ МРАЗ. “КNОW”.

Очень красиво, никакой алеаторики, ноль абразивности, надо слушать, когда осатанеете от осатанелости кругом.

МОSЕS SUМNЕY. “АRОМАNТIСISМ”.

Я – полпред черного народа, я есмь черная кость, когда пищат-я этого не понимаю.

FЕISТ. “РLЕАSURЕ”.

Женский инди-поп, вгоняющий в беспросветную ипохондрию.

“SNАRКY РUРРY”. “IММIGRАNСЕ”.

Это называется “джаз прямого действия”, но я – полпред черного народа, на меня такая музыка не действует, даже если энигматически называется.

МАКСИМ ЛЕОНИДОВ. “НАД”.

Леонидов – редкостный мелодист: “7 УТРА” и “ЦВЕТ ЕЕ ГЛАЗ”.

Вообще альбом – эффектное собрание очень приятных песен недюжинной глубины, но без ресентимента.

А иной раз Леонидов – чистый обер-забавник, он всегда ладил с юмором.

ФЕДОРОВ И КРУЗЕНШТЕРН. “БЫТЬ ВЕЗДЕ”.

Леонид Федоров-культовый человек, а этот альбом считается выдающимся.

Слишком культовый.

Слишком выдающийся.

Для меня, страждущего в поисках не метафизики, явленной здесь, но живительности и животворности.

ЭПИЛОГ.

Мораль – чтоб не докучать, пунктирно-элементарна: жить здесь и сейчас, жить пОлно, быть самовоспроизводящимися, как волны.

Конечно, вкус к полной жизни – эта отрада измлада, имманентное, но в любом случае стараться надо.

Отар Кушанашвили


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