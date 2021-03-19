{ 19 марта 2021 }

Лана Дель Рей выпустила седьмой альбом

Рубрики: [Музыка]  

Лана Дель Рей выпустила седьмой альбом

Седьмой студийный альбом Ланы Дель Рей «Chemtrails Over The Country Club» увидел свет 19 марта 2021 года. В него вошли 11 треков, в том числе кавер-версия композиции Джони Митчелл «For Free», в записи которой приняли участие Зелла Дэй и Уайз Блад. Большую часть треков спродюсировали сама Лана и Джек Антонофф.

В интервью изданию Mojo Дель Рей рассказала, что помимо выпуска «Chemtrails Over The Country Club» она записала проект с каверами песен в стиле кантри, а также работает над новой пластинкой с фолк-композициями.

Лана  анонсировала альбом в мае 2020 года, пообещав, что он выйдет в том же сентябре, однако в результате релиз был отложен на неопределённый срок. До выпуска пластинки артистка успела показать поклонникам несколько песен с неё, в том числе  «Let Me Love You Like A Woman» и заглавную «Chemtrails Over The Country Club».

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