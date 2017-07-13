Три новых книги о музыке: что читать, чтобы слушать

Первая половина года подарила не так много российских книг о современной музыке. На полках магазинов в это время появилось куда больше красивых англоязычных изданий по теме, а также ярких фотоальбомов и каталогов. Небольшие издательства выпускают музыкальную литературу куда реже, но и здесь можно обнаружить интересные издания.

Владимир Марочкин «Легенды советского рока. Рок-н-ролльная летопись Советского Союза»

С первых же страниц, повествующих о младенческих годах “советского рока”, возникает ощущение уже не раз услышанного и однажды прочитанного. И точно – библиография подтверждает, что составлена книга из интервью, в разные годы взятые автором у людей, причастных к истории, а также из фрагментов книг Марочкина «Москва рок-н-ролльная. Через песни – об истории страны. Рок-музыка в столице: пароли, явка, традиции, мода» и «Повседневная жизнь российского рок-н-ролла». Собственно, ничего криминального в этом нет. В конце концов, учебники имеют обыкновение переиздаваться, меняясь, как правило, лишь в мелочах, да и сама книга (так же, как и сотавленная по похожему принципу книга Евгения Додолева), знаменует окончание работы издательства над книгами о современной музыке.

Основная мысль «Легенд» проста: рок-музыка появилась в СССР задолго до «Машины времени», в середине 1960-х. Никакой социальной составляющей, присущей более поздним представителям жанра, эта музыка не несла и ориентирована была, строго говоря, лишь на то, чтобы скрасить молодежный досуг путем копирования западных образцов.

Евгений Додолев «Легенды нашего рока»

Еще один пример «воспоминательной» литературы, ориентированной на тех, кому интересны легенды, которыми стремительно обрастает наш рок, и ключевые – по мнению каждого отдельного автора – фигуры. Евгений Додолев – ныне телеведущий, а в конце 1980-х – блестящий обозреватель «Совершенно секретно» и «Московского комсомольца», мастер виртуозных журналистских расследований в диапазоне от будней валютных проституток до ужасов дисциплинарных батальонов, создатель острых сюжетов для программы «Взгляд». В те времена Додолев, в отличие от многих своих старших коллег, быстро и четко понял яркие перспективы рок-н-ролльной тематики. Его публикации тех лет о рок-музыке (что приятно, попавшие в эту книгу) были по-настоящему сильными, информативными и продуманными, будь то развернутая аналитика или небольшое эссе.

Его «Легенды» лежат в иной плоскости. Несколько сотен страниц отведено под байки, услышанные автором от музыкантов и его собственные, а также под истории, вытянутые из интервью, которые он брал в своей программе на канале «Москва 24». Как и в книге Марочкина, многие имена вряд ли вызовут интерес любителей рок-музыки в общепринятом ее понимании. Эстрадные артисты Крис Кельми, Александр Буйнов, Юрий Лоза, Бари Алибасов, возможно, и начинали с чуть более жестких мелодий и ритмов, были в чем-то веселыми ребятами. Но ни масштаб их хулиганств, ни сегодняшний статус, ни (уж точно) творчество к обозначенному книгой жанру отношения не имеют. Больше всего места отведено в книге эпизодам, связанным с Александром Градским. Оно и понятно – Градскому в свое время Додолев посвятил отдельную книгу.

По-своему интересны похождения стилистически уместных Макаревича, Гребенщикова, Цоя, Галанина, Маргулиса, Александра Ф. Скляра (в одной из глав почему-то ставшего Игорем) и хрестоматийное «Послесловие: Рок-кумиры», которое, в отличие от щедро приведенных в книге фейсбучных дебатов, вполне можно расценивать как лекцию для молодежи.

Хочется надеяться, следующая книга Додолева будет посвящена будням деловой журналистики. Ему посчастливилось работать с крайне необычными персонажами – от Ольги Романовой до Михаила Леонтьева. Вот здесь, в редакциях деловых журналов, творилось такое, что многим «легендам рока» и не снилось.

Лемми Килмистер (при участии Дженнис Гарза) «Motorhead. На автопилоте»

Однозначно – одна из главных рок-книжек года. Даже все то же отсутствие художественного подхода к оформлению (иллюстраций, кстати, в книге нет вообще) компенсируется личностью главного героя книги и автора. Леди и джентльмены, мистер Лемми Килмистер! Или просто несокрушимый Лемми – одна из самых харизматичных и ярких фигур в рок-н-ролле, чей масштаб приуменьшить не в силах даже те, кому не по душе зубодробительные ритмы его группы Motorhead. Перед тем как взяться за чтение его биографии, я бы посоветовал посмотреть документальный фильм Грега Олливера «Лемми», в котором боевая машина рок-н-ролла представлена в роли обыкновенного человека из мяса и костей, наделенного удивительным сплавом из силы, нежности, искренности.

Маленький совет: пренебрегая законами читательского жанра, загляните на страницу 317, найдите строчку «Лемми был не просто артистом, не просто музыкантом…» дочитайте до конца. В этот момент вы окончательно сделаете выбор, читать книгу или нет, а потом, честное слово, нисколько не лишив себя удовольствия, вернетесь в начало биографии.

Алексей ПЕВЧЕВ, М24.