Богатых не любит никто. Потому что они суки по определению.

Любой нормальный человек, который работает сутки через трое и живет в хрущебе и ездит на скромной хонде — со мной согласятся.

Потому что эстетическое чувство наших граждан просто кипит, когда видит такую суку на лексусе. Знают доподлинно — наворовал.

И пусть хоть в лепешку расшибется, доказывая, что он выстраивал свои теплицы для выращивания чего -то или магазинчики с молочной продукцией — сутками. Не спал, не ел.. Работникам зарплату платил. Ну и так далее…

Мы-то с вами знаем, что этой суке просто повезло — подставил карман под денежный ручеек — и все.

А потому должен платить налогов больше, чем простой хороший гражданин.

Потому что это несправедливость. И так деньги имеет, кровопийца.

Простой человек со своей десятки — платит 1.300 рублей, а сука эта со своего миллиона — 130 тысяч. А на остальные — жирует, гадина.

А вот когда он, подлюга, станет зарабатывать миллион, а платить 700 тысяч, вот тогда пролетарское сердце будет довольно.

За прогрессивный налог — у нас все. И не просто все, а ВСЕ. Потому что это — справедливость. Еще по Горькому. Когда маленький итальянец-оборвыш себе штаны из миллионерских выкраивал. Потому что у того — много. На всех хватит.

Правительство у нас деликатное. Оно стесняется объяснить, что при РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ экономике этот налог отобьет желание у бизнеса РАЗВИВАТЬСЯ. А заодно и налоги платить в ЭТОЙ стране. А зачем ломаться-то, если все отдаешь на налог и нет денег, чтобы вкладывать в развитие..

Ну вот — на примере. У вас есть ОДНА теплица. С огурцами.

Сначала ты ее строишь — это деньги. Потом закупаешь семена, удобрения, все для полива, нанимаешь людей для ухода и сбора. И получаешь огурцы. И их продаешь.

И получаешь деньги. Например, миллион. Чистых хрустящих денежек. И начинаешь выплаты — за новые семена, за работу людям по обслуживанию, за доставку в магазины и так далее

Осталось ну предположим 300 тысяч. Нормальный предприниматель сразу поймет, что если он построит еще одну теплицу — то получит в два раза больше. Поэтому он строит вторую теплицу. И набирает новых работников. В выигрыше все — работники получают зарплату, покупатели — свежие огурцы.

Но если из этой прибыли — по прогрессивному налогу — он заплатит не 50 тысяч (13 процентов), а 50 процентов — то есть 150 тысяч, то он задумается — а на кой ляд мне это? Типа, вот тебе Людк, на мороженое, а тебе — на платье. Новые теплицы? Зачем ломаться?

И в результате — рабочих мест создавать он не станет, огурцов для покупателей станет не хватать, а цены на них резко вырастут.

Кому от этого станет лучше?

Я знаю кому — всем. Потому что народ у нас простой — сам без огурца обойдусь, голодом сидеть без работы буду, но богатеев — к ногтю.

А то — на лексусах суки ездят, по заграницам шлындрают.