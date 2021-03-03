Мечта Собянина

Мечта Сергея Семеновича Собянина о широком внедрении QR-кодов осуществилась в Лос-Анджелесе.

Корпорация Microsoft и Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса заключили соглашение о внедрении «комплексной антиковидной системы» — Daily Pass.

500 тысяч детей округа смогут попасть в детский сад или школу только предъявив свой собственный уникальный QR-код, который необходимо получать ежедневно. При этом, учащиеся по-прежнему будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию, у них будет проверяться температура тела.

Для получения своего ежедневного Daily Pass, учащимся придется ежедневно проходить онлайн-опрос о своем физическом состоянии и еженедельно сдавать тест на коронавирус. QR-код будет разрешать вход лишь в конкретную школу или детский сад.

Школы не являются значимыми источниками распространения коронавируса, и исследования показывают, что для детей риск заражения коронавирусом является незначительным.

Но рекламный ролик Daily Pass рисует совсем иную картину.

Напуганный ребенок успокаивается только тогда, когда он заполняет информацию для получения своего ежедневном пропуска, получает свой уникальный QR-код, находится на расстоянии 2,5 метров от сверстников и только после этого отправляется в школу. «

Мама, я боюсь вернуться в школу», — говорит ребенок на видео. «Я не хочу болеть, и я не хочу, чтобы ты и папа болели».

После того, как ее “отсканировали” в школе, девочка говорит отцу: — Папа, я должен признаться, сначала я испугался, но потом почувствовал себя в безопасности. Было так здорово вернуться. Спасибо, что уберег меня. Я люблю тебя очень сильно.

Американские школы по-прежнему закрыты для очного обучения. А Билл Гейтс является одним из самых известных и влиятельных сторонников поголовного вакцинирования, тотального медицинского контроля и ковидных ограничений.