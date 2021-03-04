Вот искренне люблю Деревянко. Ни одну роль не испортит. Всегда — в тему. И ведь, надо отдать должное, сценарии выбирает сам, и роли. И харизматичен, и вживается в роль — по настоящему. Не фанерно, не деревянно.

А все равно — Буратино. С деревянными мозгами. Хоть тресни. Вышел недавно в ростовском аэропорту — и видео записал, дескать, страшно мне, но я переборол страх. И сражусь с Карабасом-Барабасом за все его утеснения нас — кукол-марионеток в его большом театре.

Все, конечно, притихли. Особенно благодарные зрители, как я.. Дескать, Буратино, то есть Паша, а что — сильно прижимают-то? Уже в камин на растопку суют? Или пилить собрались — по кусочкам-чурочкам?

“Нет, — храбро сказал Паша-Буратино — не получится. Я носом все эти их нарисованные камины проткну. Не боюсь. Я о куске насущном беспокоюсь. Мой талант — деревянными рублями оплачивают. А не золотыми сольдо. Ведь что такое — пять тысяч долларов в день за съемки? Это ж Коту Базилио на смех. Каких-то 150 тысяч в месяц. Ни поесть, ни попить.

Задумаешься тут о Поле Чудес. Правду Лиса Алиса говорит — притесняют.

Вот даже двадцатилетний Трескунов ( который у Бондарчука в «призраке» сыграл) поехал в Лондон золотые сольдо закапывать. Себя в кино пристраивать. Настоящее.. Где можно красивым трансвеститом сыграть. Или негром. А я все по ростовским аэропортам шарюсь. Доколе?

Да и зритель там хороший — отзывчивый. Извините, членом помашешь — а они радуются. Потому как понимают — искусство.

А наши сермяжные, одно слово — папы карло.

Ну что сказать — славный храбрый деревянный мальчик. До сих пор мальчик. С друзьями лисой Алисой и котом Базилио. Четой Навальных.

И ведь мозги не вставищь — куда там — в деревянную голову. Сам должен пройти свой тернистый путь, с сучками и пеньками.

А я буду посмотреть. Что там вырастет на Поле чудес.