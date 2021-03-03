Было ли ему комфортно среди бойких юных всезнаек – молодых комментаторов МАТЧ ТВ?
Не знаю.
Не думаю.
Он был тяжеловатый внешне, основательный, не жонглирующий словами, не любующийся собой во время репортажа.
Он относился к футболу, как к жизни – всерьез.
На канале, где юные комментаторы запросто могут появиться в студии при бабочке.
Он застал подлинных звезд отечественного футбола – вышедших из дворов, из неполных бедных семей, пришедших к славе в тяжеловесных черных бутсах с кочковатых пустырей, поросших репейником.
Какие тут к черту бабочки на шее? Какое тут жонглирование словами?
Он знал про футбол все, не бравируя своим знанием, не расплескивая его ради красного словца.
Болельщики не фанатели от него – они его уважали.
И доверяли ему, его мнению, его оценкам.
Точно так же относились к нему игроки и тренеры.
Когда смертельная болезнь ненадолго отступила, он, как всегда блестяще, провел свой последний репортаж, во время которого жена весь матч держала его за руку, а те, кто в курсе, молили бога, чтобы он выкарабкался.
Сегодня бог решил, что ему он нужнее.
Бог тоже бывает неправ.
Юрий Альбертович Розанов – один из последних суперпрофессионалов спортивного репортажа.
Ему было 59 лет.
Всего 59.
До слез.