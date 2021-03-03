Было ли ему комфортно среди бойких юных всезнаек – молодых комментаторов МАТЧ ТВ?

Не знаю.

Не думаю.

Он был тяжеловатый внешне, основательный, не жонглирующий словами, не любующийся собой во время репортажа.

Он относился к футболу, как к жизни – всерьез.

На канале, где юные комментаторы запросто могут появиться в студии при бабочке.

Он застал подлинных звезд отечественного футбола – вышедших из дворов, из неполных бедных семей, пришедших к славе в тяжеловесных черных бутсах с кочковатых пустырей, поросших репейником.

Какие тут к черту бабочки на шее? Какое тут жонглирование словами?

Он знал про футбол все, не бравируя своим знанием, не расплескивая его ради красного словца.

Болельщики не фанатели от него – они его уважали.

И доверяли ему, его мнению, его оценкам.

Точно так же относились к нему игроки и тренеры.

Когда смертельная болезнь ненадолго отступила, он, как всегда блестяще, провел свой последний репортаж, во время которого жена весь матч держала его за руку, а те, кто в курсе, молили бога, чтобы он выкарабкался.

Сегодня бог решил, что ему он нужнее.

Бог тоже бывает неправ.

Юрий Альбертович Розанов – один из последних суперпрофессионалов спортивного репортажа.

Ему было 59 лет.

Всего 59.

До слез.