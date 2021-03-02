Очередь в Горбачевы

Бессмысленно проклинать Горбачева.

Можно ругать человека, который уронил бокал с красным вином и разлил его на ковер, но если он уронил ядерную бомбу — бессмысленно сообщать ему, что он сделал что-то не то.

Два обкомовца, Тра-Ля-Ля и Тру-ля-ля русской смуты, — один по глупости, другой нарочно, — разлили в России конца двадцатого века такой океан зла, крови, страданий, разрушения и позора, что я даже не знаю, когда нашу жизнь, наконец, перестанет определять этот опыт: и в том смысле, что взрываются все новые и новые старые мины, и в смысле страха вернуться и повторить.

Но еще хуже другое.

В 1999-2000 году Россия — потерявшая огромные территории и миллионы людей, потрепанная, разбитая и деградировавшая, изверившаяся во всем, — все равно пришла туда, откуда ушла в 1984-1985 году, то есть к «молодому и здоровому Андропову» и идее, что жить надо осторожно, менять что-либо — сто раз отмерив, коммунизм не нужен, но государство необходимо, а во внешнем мире у нас друзей нет и быть не может.

Человек вышел из дома в магазин, по дороге напился, подрался, упал в канаву, разбил физиономию, потерял деньги, вещи, попал в полицию, ночевал в камере, утром еле-еле добрался домой — и снова пошел в магазин.

Возникает вопрос: а нельзя ли было сразу пойти в магазин?

Нельзя ли сразу из 1984 года попасть в 1999 год, минуя грандиозный потлач с раздачей ценностей кому попало и второй тур саморазрушения за двадцатый век?

Увы.

Русские люди середины восьмидесятых были так наивны, они до такой степени не понимали, что происходит, и как устроен мир, и что с ними может быть дальше, что невозможно даже и фантазировать сколько-нибудь убедительно, что мы смогли бы избежать падения в канаву.

Образованное общество было ликвидировано большевиками за полвека до этого, партийное начальство было деревенским, а советские правила изоляции людей от политики, экономики и информации — настолько безумными, что просто неоткуда было взять тех, кто понимал бы элементарные вещи: что сначала требуется аккуратно перейти к рациональному управлению хозяйством, научить — не теряя контроля — страну тому, что такое деньги и собственность, и уже только потом, сильно позже, несколько расширить возможности для выборов и прочего самовыражения. И — с такой же холодной практичностью торговаться за свое неизбежное частичное отступление во внешнем мире.

Как это просто теперь.

Но тогда — откуда было занять таких китайцев? Разве что перспективные восточные тираны, Алиевы и Назарбаевы, национальные инстинкты которых советчина не стирала так последовательно, как то было с русскими, могли интуитивно сочинить такую хитрую политику выживания и приспособления.

А у нас был журнал Огонек.

Через тридцать лет это уже область вздохов.

И единственное, что остается нам сегодняшним — внимательно смотреть на тех, кто на дни рождения двух обкомовцев рассказывает, сладко жмурясь, как хорошо, как удачно они все сделали, и вот бы что-то подобное организовать еще раз.

Смотреть и запоминать.

Потому что этих почтенных граждан нельзя допускать даже до управления заброшенными сараями и гаражами без крыши.

Ведь они считают, что если им — именно им — что-нибудь разрешили, то оплатить такой шанс всеобщей разрухой и поражением — почему нет? Хуже того, именно поражения-то они и хотят, это даже не средство, а цель. И можно только надеяться, что им не повезет.

Хотя очередь в Горбачевы — да вот же она.

Сидят на заседаниях, бубнят положенное, ждут.