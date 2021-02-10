Выросла популярность старых песен Мэрилина Мэнсона

Швейцарский судья принял решение не выдвигать обвинения против американского музыканта Мэрилина Мэнсона, несмотря на то, что на этом настаивали члены христианской общины Цюриха. Судья Марсель Шерер заявил, что во время концерта музыканта в Цюрихе Мэнсон не сделал ничего [Читать...]

Американский музыкальный продюсер и композитор Тайлер Бэйтс сообщил, что на время покидает группу Мэрилина Мэнсона, где был бэк-вокалистом и гитаристом. – Причиной, по которой я взял этот перерыв, является то, что востребованность моих предыдущих занятий, связанных с фильмами [Читать...]

В Новосибирске прошел митинг в защиту конституционных свобод. Более 300 человек пришли на площадь Ленина, чтобы выразить протест против отмены концертов Мэрилина Мэнсона и группы Begemoth. На собрании присутствовал директор продюсерского центра «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко. Он публично [Читать...]

Тем временем, американская cancel culture и не думает менять методички. В первый месяц президентства Байдена закэнсилили за абьюз самого Мэрилина Мэнсона. Ветеран эпатажа уже получил традиционный «волчий билет» в виде вырезания из сериалов, разрыва контрактов и прочий суповой [Читать...]

Бывший учащийся средней школы Van Wert High School, штат Огайо, Николас Джей Борофф проиграл судебное дело против руководства учебного заведения, запретившего ему носить футболку с символикой Мэрилина Мэнсона. Конфликт разгорелся в 1997 году, когда старшеклассник Джей пришел в [Читать...]