{ 10 февраля 2021 }

Выросла популярность старых песен Мэрилина Мэнсона

Рубрики: [Музыка]  

Количество цифровых продаж и прослушиваний песен из бэк-каталога Мэрилина Мэнсона на стриминговых сервисах увеличилось после того, как музыканта обвинили в абьюзе. Согласно данным Billboard, общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на 7% и составило 6 млн, а цифровые продажи увеличились на 40%. Последний сингл Мэнсона «Don’t Chase The Dead» при этом вылетел из чарта Billboard Mainstream Rock Airplay, где провёл 12 недель. Речь идёт о данных музыкальной недели, закончившейся 4 февраля.

Обвинения в адрес Мэнсона  1 февраля его экс-возлюбленная, актриса Эван Рейчел Вуд. В своём инстаграме она рассказала, что на протяжении нескольких лет их отношений музыкант всячески унижал её, манипулировал и принуждал к различным вещам, которых ей не хотелось. Вслед за ней Мэрилина обвинили в аналогичных вещах ещё несколько женщин, также против него выступили некоторые бывшие коллеги, в том числе Трент Резнор и Уэс Борланд. Из-за скандала с артистом  расторгла контракт его звукозаписывающая студия, по той же причине он не появится в новых эпизодах сериала «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов». Сам Мэнсон обвинения опровергает.

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