Волчий билет Мэрилина Мэнсона

Тем временем, американская cancel culture и не думает менять методички. В первый месяц президентства Байдена закэнсилили за абьюз самого Мэрилина Мэнсона. Ветеран эпатажа уже получил традиционный «волчий билет» в виде вырезания из сериалов, разрыва контрактов и прочий суповой набор.

Обвинение тоже традиционное — абьюз, а озвучено оно было устами звезды, известной тем, что уже 15 лет всё пытается стать звездой — Эван Рейчел Вуд. И хотя для отечественного зрителя обвинение Мэнсона в абьюзе звучит как классический анекдот «выгнали из гестапо за жестокость» (что неудивительно, если учесть, что типичный образец творчества господина Мэнсона выглядит примерно так), на самом деле, всё довольно серьёзно. Кевина Спейси из Мэнсона, может быть, и не получится, но последствия ожидаются самые существенные.

В этом всём самым странным выглядит пока тот факт, что Брайан Уорнер (настоящее имя ММ) ещё так долго продержался. Это в 2020-м претензии к периоду 2007-2010 годов выкатила Рейчел Вуд. А ведь в начале 21 века сложные интимные отношения соединяли рок-певца и поэта-песенника не просто с очередной старлеткой, а с Роуз Макгоуэн — ключевой и главной застрельщицей одновременно MeToo и Вайнштейн-гейта, закончившегося посадкой именитого голливудского продюссера. И вот что странно — у госпожи Макгоуэн, женщины несомненно трудной судьбы, к господину Мэнсону претензий все эти годы не было от слова совсем. Хотя у следующей пассии, Диты Фон Тиз, насильственных претензий были вагон и маленькая тележка, но королева бурлеска обошлась обычным судебным разводом.

Зато в 2021 «главная по MeToo» демонстрирует эталонный образец ментальной проституции. Это не важно, что во время их романа Мэнсон «не был таким», как о нем говорят другие женщины, это «не имеет никакого значения». Сегодня госпожа Макгоуэн желает жертвам мэнсон-абьюза сил на их пути к выздоровлению. «Пусть правда восторжествует. Пусть начнется исцеление».

И пока окончательно не прижало, Мэрилину Мэнсону срочно нужно выдать российский паспорт с пропиской в Саранске. Да, у нас были сложные времена. Запрещали концерты, а в непростых текстах искали ересь хоругвеносцы. Но это в прошлом, Rock is Dead, а мы ещё нет. Ведь когда на одной чаше весов — честный во всех своих проявлениях мужик с песнями нашего детства, а с другой — готовая переобуться за копеечку невыдающаяся актрисулька, кого выберет русское сердце с Хоем и Летовым? Ответ очевиден.