Клип на минных полях

Премьера клипа Джона Ледженда и канадской певицы Фаузии «Minefields» состоялась 29 января 2021 года. В ролике, снятом Кайлом Коганом, они поют и играют на роялях в поле, в озере, под дождем и снегом, а в финале земля вокруг исполнителей начинает взрываться.

— Работа с Джоном над этим видео была невероятным опытом, — говорит 20-летняя восходящая звезда. — Мы раньше не встречались лично, работали над песней удаленно, но на съемочной площадке было так комфортно и легко вместе. Несмотря на долгие (и холодные) дни, я прекрасно провела время и очень благодарна бесчисленному количеству талантливых людей, работавших за кулисами, чтобы воплотить в жизнь этот прекрасный визуальный ряд.

Песня «Minefields» была написана в соавторстве Фаузией, Сэмом Мартином, Али Тампози, Джей Кашем и Джонни Голдштейном, а в записи сингла также принял участие Чарли Пут, который сыграл на фортепиано.