Анна Плетнева заблудилась в тюрьме-лабиринте

Группа «Винтаж» с композитором Red Max представили видеоклип на композицию «С замиранием сердца» 9 февраля 2021 года. Как сообщили в пресс-службе коллектива, съёмки длились более 20 часов, за это время солистка «Винтажа» Анна Плетнева сменила более семи образов.

Режиссером клипа стал Сергей Грей. Главную роль в клипе Плетнева исполнила в паре с Red Max. Певица уверяет, что смогла создать новый, уникальный ни на что не похожий видеоролик.

— У каждого из нас мир буквально перевернулся за 2020 год, — говорит она. — Столько событий и все они, как из фильма-катастрофы! Я, как музыкант, не могла остаться равнодушной, и всё это вылилось в безумные картинки, как если бы Льюис Кэрролл сегодня взялся за написание книги «Алиса в зазеркалье 2021».

Клип снимался в музее оптических иллюзий, поэтому в каждом кадре присутствуют перевернутые пространства, в которых люди буквально ползают по стенам и светятся в темноте. Одна из сцен снималась в лабиринте в виде тюрьмы. Анна Плетнёва, репетируя кадр, решила проверить всё сама и, никого не предупредив, ушла в темноту. Всё усложнило то, что работа проходила ночью, и основной свет был выключен, поэтому Плетнева находилась в полной темноте. Артистку смогли обнаружить только спустя час, после чего съемки продолжились.

— Когда я поняла, что не могу выбраться из этого лабиринта, меня обуял жуткий страх, ведь там было абсолютно темно, и я впервые в жизни испытала паническую атаку! — вспоминает певица. — Я пыталась успокоить себя и идти на звук, но всё было бесполезно! Этот лабиринт устроен так, что, проходя по нему, полностью дезориентируешься в пространстве и нет понимания, как выбраться. При этом съёмочный процесс остановился, а ведь мы были очень жестко ограничены во времени.

Песня «С замиранием сердца» войдет в будущий мини-альбом «Винтажа», релиз которого планируется в ближайшее время.