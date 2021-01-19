Сергей Лазарев: «Я навсегда запомню эту поездку»

Сергей Лазарев, проводивший зимние каникулы на Бали, не смог вовремя вернуться в Россию. Из-за задержки рейса в аэропорту Индонезии, музыкант опоздал на первый выпуск шоу «Танцы со звездами», в котором он должен был выступить в дуэте с мастером спорта по бальным танцам Екатериной Осиповой.

— Мы готовили для вас красивый номер. Но обстоятельства оказались сильнее, — написал музыкант в своем инстаграме. — Я не смог присутствовать на первом выпуске шоу, так как мне не удалось вылететь из Индонезии из-за переноса рейса. Но мы с моей партнершей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем, на что мы способны! Спасибо всем за поддержку и переживания. И поздравляю всех участников с блестящим стартом проекта!

По признанию музыканта, этот отдых надолго останется в его памяти.

— Я навсегда запомню эту поездку… Случайности неслучайны… Я на многое посмотрел другими глазами! — сказал артист. — Надеюсь подольше сохранить эту гармонию и в шумной Москве…



