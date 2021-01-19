{ 19 января 2021 }

Анна Седокова в купальнике

Рубрики: [Шоу-биз]  
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Анна Седокова

Анна Седокова, которая отдыхает в одной из теплых стран вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, порадовала своих поклонников новым откровенным снимком. На нем певица позирует в купальнике бежевого оттенка, подчеркивающем ее пышные формы, а рядом с ней на диване из ротанга сидит трехцветная кошка.

— Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости, — подписала снимок артистка.

В комментариях к посту подписчики отметили сходство Седоковой с ее четвероногой подругой: «Кошечки. Большая симпатичнее», «Одна кошечкая милая, другая мегасексуальная», «Самая красивая кошка та, что справа» и так далее.

В одном из недавних постов Анна Седокова заявила, что не будет больше делиться подробностями своей личной жизни.

— Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом, — написала она. — Я работаю над этим. Мои дети и мои муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото, как это, и инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше личной. Возможно, чем-то я буду делиться у себя в телеграме, но это не точно. Сейчас хочется ничем не делиться. Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни — то вам не кажется.

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