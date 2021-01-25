Анна Седокова начала новую жизнь

Анна Седокова, заявившая недавно, что не будет больше делиться подробностями своей личной жизни, опубликовала правила своей «новой жизни в сети». По словам артистки, она отписалась от всех новостных телеграм-каналов.

— Оставила арт и образовательные, — рассказала она в своем и инстаграме. — Слишком много лишней информации, которая отвлекает от главного. Своей жизни и близких. Информация, которая важна для меня, придет из другого источника. Если она важна.

Кроме того, Седокова закрыла комментарии к своим фотографиям в микроблоге.

— Могут оставить подпись только те, на кого подписана я сама, — рассказала она. — Так мне спокойнее и теплее.

Меняются и правила ведения самого инстаграма.

— Будет больше важных для меня фото, мелочей или настроения. Я никогда не вела страницу технически. Я ещё из тех динозавров, которые заводили ее по зову сердца. Представляете, когда я начинала, никто даже подумать не мог, что тут будет реклама. Это было примерно в 1866, — шутит певица.

При этом она все так же будет делиться с подписчиками опытом и знаниями.

— Это важно для меня, — говорит Седокова. — Перезарядив батарейки, я придумала реформировать свой бизнес и сделать из него нечто большее. Совсем скоро мы объявим о начале сотрудничестве с молодыми и талантливыми. Но ещё одно правило — сначала реализуй, а потом рассказывай.

Певица добавила, что очень любит своих подписчиков и бесконечно благодарна им за поддержку «все эти 164 года».