{ 25 января 2021 }

Анна Седокова начала новую жизнь

Рубрики: [Шоу-биз]  
Метки:

Анна Седокова,  заявившая недавно, что не будет больше делиться подробностями своей личной жизни, опубликовала правила своей «новой жизни в сети». По словам артистки, она отписалась от всех новостных телеграм-каналов.

— Оставила арт и образовательные, — рассказала она в своем и инстаграме. — Слишком много лишней информации, которая отвлекает от главного. Своей жизни и близких. Информация, которая важна для меня, придет из другого источника. Если она важна.

Кроме того, Седокова закрыла комментарии к своим фотографиям в микроблоге.

— Могут оставить подпись только те, на кого подписана я сама, — рассказала она. — Так мне спокойнее и теплее.

Меняются и правила ведения самого инстаграма.

— Будет больше важных для меня фото, мелочей или настроения. Я никогда не вела страницу технически. Я ещё из тех динозавров, которые заводили ее по зову сердца. Представляете, когда я начинала, никто даже подумать не мог, что тут будет реклама. Это было примерно в 1866, — шутит певица.

При этом она все так же будет делиться с подписчиками опытом и знаниями.

— Это важно для меня, — говорит Седокова. — Перезарядив батарейки, я придумала реформировать свой бизнес и сделать из него нечто большее. Совсем скоро мы объявим о начале сотрудничестве с молодыми и талантливыми. Но ещё одно правило — сначала реализуй, а потом рассказывай.

Певица добавила, что очень любит своих подписчиков и бесконечно благодарна им за поддержку «все эти 164 года».

.


Похожие посты:


  1. Анна Седокова в купальнике

    2. Анна Седокова в купальнике

    Анна Седокова, которая отдыхает в одной из теплых стран вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, порадовала своих поклонников новым откровенным снимком. На нем певица позирует в купальнике бежевого оттенка, подчеркивающем ее пышные формы, а рядом с ней [Читать...]


  2. Анна Седокова выпускает коллекцию модной обуви

    3. Анна Седокова выпускает коллекцию модной обуви

    Анна Седокова собирается выпустить свою коллекцию обуви. Об этом певица рассказала на показе мод Ильи Шияна, который проходил в рамках Volvo-Недели моды в Москве. — Так как я сама женщина, то, конечно, представляю, что нам, девочкам, нужно, — [Читать...]


  3. Анна Седокова снялась в эротической фотосессии для Playboy

    4. Анна Седокова снялась в эротической фотосессии для Playboy

    Анна Седокова снялась в эротической фотосессии для популярного мужского журнала Playboy. Специально для съемок певица арендовала гостиничный номер одного из самых шикарных киевских отелей. Руководство Playboy пошло на уступки артистке, разрешив ей во время фотосессии сниматься на свой [Читать...]


  4. Анна Седокова будет разогревать российских фанатов Дженнифер Лопес

    5. Анна Седокова будет разогревать российских фанатов Дженнифер Лопес

    Продолжается подготовка к концертам Дженнифер Лопес в рамках тура Dance Again, которые пройдут в Crocus City Hall 10 и 11 ноября. По сообщению Life Showbiz, на разогреве у Джей Ло будет выступать украинская певица Анна Седокова. Как рассказала [Читать...]


  5. Анна Седокова поехала в Мексику за «@Компаше4ку»

    6. Анна Седокова поехала в Мексику за «@Компаше4ку»

    Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова запускает реалити-шоу о семейной жизни и путешествиях на своем канале на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram. Съемки проекта проходят в Мексике, куда певица отправилась отдыхать вместе с бойфрендом и дочерями – Алиной [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»