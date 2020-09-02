{ 2 сентября 2020 }

Сергей Лазарев резко похудел

Рубрики: [Звезды]  
Метки:

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев похудел на 12 килограммов за четыре месяца. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию с обнаженным торсом.

— Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, — похвастался певец.

Правда, по словам артиста, у столь радикального похудения есть и определенные недостатки, поскольку вместе с жиром «ушла и мышечная масса». Впрочем, Сергей Лазарев надеется, что регулярные походы в зал помогут решить ему эту проблему. Музыкант уверен, что мышцы — «дело наживное».

— Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы, — написал артист. — Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну,  а так я доволен,  мне снова 18.

 

Фото: инстаграм артиста

.


Похожие посты:


  1. Сергей Лазарев отметит 30-летие на сцене «Олимпийского»

    2. Сергей Лазарев отметит 30-летие на сцене «Олимпийского»

    Большой сольный концерт Сергея Лазарева, который будет приурочен к 30-летию артиста и выходу его нового альбома «Лазарев», состоится в концертном зале «Север» СК «Олимпийский» 30 марта. Этот релиз стал четвертой по счету сольной пластинкой музыканта. В него вошло [Читать...]


  2. Сергей Лазарев покажет «Лазарева»

    3. Сергей Лазарев покажет «Лазарева»

    По официальным данным альбом «Лазарев» выйдет 16 декабря на лейбле Sony Music Entertainment, а не «Мистерия звука», как сообщалось ранее. В альбом вошло 15 треков, среди которых есть уже известные  песни «Moscow To California», которую Сергей записал вместе [Читать...]


  3. Сергей Лазарев устроил эротические танцы

    4. Сергей Лазарев устроил эротические танцы

    Сергей Лазарев снял видеоклип на свою новую песню «Take It Off». Съемки прошли на Украине в одном из киевских павильонов. К выходу песни музыкант сделал откровенную фотосессию, в которой он продемонстрировал, что находится в отличной форме. Тема красоты [Читать...]


  4. Сергей Лазарев отказался бесплатно петь

    5. Сергей Лазарев отказался бесплатно петь

    Премия «Муз-ТВ-2012» спровоцировала еще один скандал: не получивший ни одного приза Сергей Лазарев отказался бесплатно выступать на традиционном концерте в Казахстане – копии московской церемонии. Певец заявил о том, что он всегда шел навстречу каналу «Муз-ТВ», так как [Читать...]


  5. Сергей Лазарев сделал «Cure The Thunder»

    6. Сергей Лазарев сделал «Cure The Thunder»

    Сергей Лазарев выпустил новую композицию «Cure The Thunder» в сотрудничестве с мировой звездой, двукратным обладателем «Грэмми» американским рэпером T-Pain. T-Pain известен не только своими хитами, но и песнями, написанными для других исполнителей. В 2008 году он получил «Грэмми» с [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««