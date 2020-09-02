Сергей Лазарев резко похудел

Сергей Лазарев похудел на 12 килограммов за четыре месяца. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию с обнаженным торсом.

— Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, — похвастался певец.

Правда, по словам артиста, у столь радикального похудения есть и определенные недостатки, поскольку вместе с жиром «ушла и мышечная масса». Впрочем, Сергей Лазарев надеется, что регулярные походы в зал помогут решить ему эту проблему. Музыкант уверен, что мышцы — «дело наживное».

— Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы, — написал артист. — Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так я доволен, мне снова 18.

Фото: инстаграм артиста