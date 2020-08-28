У Димы Билана воспаление лёгких

Дима Билан провёл прямой эфир с подписчиками инстаграма. Он рассказал, что последние несколько дней выступал с температурой, чувствовал слабость, но старался не подавать виду и не отменять концерты. Певец подчеркнул, что его несколько раз проверяли на коронавирус, и он не подтвердился.

— В данный момент я в больнице. Я что — каждый раз ною?! А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице по той или иной причине? А вы знаете, сколько раз я с ангиной стоял на сцене? Мы не будем здесь меряться профессиями, — отрезал артист.

Он рассказал, что у него воспаление лёгких, которое он пытался переносить на ногах, однако после того, как температура поднялась до 38, обратился за квалифицированной помощью. Дима также посетовал, что сейчас профессия артиста стала более неоднозначной, чем раньше, и вызывает больше негодования — но он продолжит оставлять часть своей жизни за кадром и не будет пытаться кому-то что-то доказать.

— Я девятнадцать лет на сцене. Девятнадцать! Представьте себе. С одним выходным в январе. Как вам такой график? Хочется матом сказать — но не буду, — заключил артист.