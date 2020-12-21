Муся Тотибадзе – «Молодость»

2020, «М2»

Песни в исполнении Муси Тотибадзе очень органично звучат в саундтреке «Беспринципных» — плутовской комедии о бесящихся с жиру обитателей «Патриков». «Мальчик» и «Правда о любви» будто специально сочинены для сериала; на самом деле это не так, но вписались они в этот киноводевиль крайне гармонично. В песнях Муси много счастья, молодости, искристости — так может петь всеобщая любимица, выросшая в богемной среде и впитавшая всё лучшее, что есть в художественно-театральной тусовке (а всё худшее она в свою музыку не берёт). Музыкальная карьера Муси Тотибадзе поначалу казалась этаким лёгким капризом, удовлетворять который девушке охотно помогали многочисленные друзья. Но теперь всё выходит на по-настоящему серьёзный уровень. Тем, кто услышал песни Тотибадзе в сериале и теперь мурлычет их себе под нос, будет небезынтересно познакомиться и с другим материалом Муси. А тут и новый альбом подоспел.

На пластинке «Молодость» 24-летней Марии Константиновны Тотибадзе вроде бы нет очевидных суперхитов. Это минус? Как бы не так. На самом деле суперхитом может стать почти любая из этих лёгких и оптимистичных песен — кто знает, какая из них окажется в нужное время в нужном месте или в популярном сериале? В новом альбоме Муся подхватывает возвращающуюся моду на синти-поп и запросто становится одним из её законодателей. Ведь помимо «космических» клавишных здесь есть классные мелодии и пение, которое не оставляет зрителей равнодушными. Сила вокалистки Тотибадзе — не в мощи голоса, а в тембре и естественности. Чтобы быть лёгкой, улыбчивой, проникновенной, ей не приходится как-то напрягаться, включать манерность: всё происходит будто бы само собой. В результате аудитория никогда не заподозрит Мусю ни в нарочитых «сложных щах», ни, наоборот, в постмодернистской издёвке.

Начав с приятных танцевальных вещей «Тебя» и «Все наши сны», артистка впадает в грусть в песне «Осторожно», которая после мощного драматичного припева превращается во вполне жизнеутверждающее полотно. «Колыбельная» с трогательной пометкой «for pa&ma» — очень красивый медляк. «Не плачьте, Надя» — редкий, но яркий представитель стиля «жанровая песня», в которой слушателю сходу предлагается сопереживать некой драме, подробности которой нужно додумать самостоятельно. И додумываешь, и сопереживаешь, попутно отмечая, как хороша Муся Тотибадзе в исполнении романсообразных баллад. А в «Навечно влюблена» она успешно скрещивает этот жанр с синти-попом.

Песня «Молодость» всё же не обошлась без пост-иронии: певица нарочито неуклюже рифмует «кровь» и «любовь», и то, что могло показаться «сурьёзным» гимном, превращается в шутку для своих. А может, и не только для своих, это как пойдёт. В бонус-треке «В. О. Л. К.», написанной от лица Красной Шапочки, выбравшей волка, а не бабушку, Муся под нойзово-электронный аккомпанемент демонстрирует недюжинный комический талант.

Алексей МАЖАЕВ.



