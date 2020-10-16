Запрет на турецкие товары

В Киноцентре на Красной Пресне состоялась пресс-конференция, посвященная “Неделе фильмов Турции”, проходившей в Москве. В ней приняли участие представители посольства Турции в России и кинокритик Андрей Плахов. Идея проведения подобной акции принадлежит общественной организации “Москва – Турция” (Мостюрк), [Читать...]

Российская премьера художественного фильма «Запрет» состоится в Большом зале Московской государственной консерватории 10 июля 2015 года. Одновременно с показом симфонический оркестр под управлением композитора и автора музыки к фильму Юрия Потеенко исполнит саундтрек к картине. Впервые в России экранная [Читать...]

“В тревожном положении оказались писатели, переводчики, авторы исторической, просветительской литературы. Это, конечно, красиво звучит: писать для вечности. Но для реальных писателей это означает «писать в стол», как во времена цензуры. Не имея выхода к читателю, писатель обречен на [Читать...]

Сейчас многие высокопоставленные лица говорят, что товаров теперь много, а раньше были очереди. Но какой же среднеразумный человек не сообразит, что товары лежат на прилавках потому, что они непомерно дороги и не по карману 90% населения? Уберите с [Читать...]