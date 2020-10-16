Запрет на турецкие товары

Армения вводит запрет на импорт товаров из Турции. Пока на шесть месяцев.
Любопытно, что все постсоветские годы этот импорт происходил несмотря на события прошлого. На первом месте по объему импорта с отрывом находится одежда. Армяне носят одежду, привезенную из Турции, это, должно быть, не очень приятный факт. Товар не эксклюзивно турецкий, можно было бы привезти не из Турции.
При этом у Турции есть запрет на ввоз товаров из Армении. Поэтому разница между экспортом и импортом огромна. Возят товар через Грузию. Если запрет на импорт продлится на годы, то это будет историческим решением.