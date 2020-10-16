{ 16 октября 2020 }

Запрет на турецкие товары

Рубрики: [Telegram]  

Армения вводит запрет на импорт товаров из Турции. Пока на шесть месяцев.

Любопытно, что все постсоветские годы этот импорт происходил несмотря на события прошлого. На первом месте по объему импорта с отрывом находится одежда. Армяне носят одежду, привезенную из Турции, это, должно быть, не очень приятный факт. Товар не эксклюзивно турецкий, можно было бы привезти не из Турции.

При этом у Турции есть запрет на ввоз товаров из Армении. Поэтому разница между экспортом и импортом огромна. Возят товар через Грузию. Если запрет на импорт продлится на годы, то это будет историческим решением.

Методичка


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