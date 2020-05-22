“В тревожном положении оказались писатели, переводчики, авторы исторической, просветительской литературы. Это, конечно, красиво звучит: писать для вечности. Но для реальных писателей это означает «писать в стол», как во времена цензуры. Не имея выхода к читателю, писатель обречен на творческий застой. Писатель без книги — все равно что актер на сцене перед пустым залом”.

Это цитата статьи в «Российской Газете». Вроде всё правильно сказано, а в основе лукавство. А знаете, почему? Потому что тиражи печатных книг уже давно такие, что это называется «писать в стол». Уже давно писатели получили запрет на профессию, но на это наплевать всем, а прежде всего государству, которое обязано было создать и поддерживать инфраструктуру для книжной отрасли. Вместо этого оно самоустранилось, отдав литературу на откуп монополии, которая воспринимает книгу как товар и только.

Магазины книжные страдают? Т. е. пока не взвыли торгаши, всё было нормально? Фантастическое лицемерие Книжного союза. Русский писатель за последние десять лет полностью лишился средств к существованию. Тиражи книг упали до преступных 200-500 экземпляров. Это на страну в 145 миллионов! Соответственно, себестоимость каждого экземпляра увеличилась в разы + накрутка оптовиков 100% + накрутка «бедных лавочников»100%, и в итоге читатель не может позволить себе купить трёхсотстраничную книгу за 700 рублей. Это просто реплика, но она выстрадана.

Русский писатель (признанный коллегами, профессиональным сообществом и читателем) кладёт минимум два-три года честного, профессионального и изматывающего нервы труда, чтобы написать книгу, за которую ему заплатят гонорар в 20 тыс. рублей и не заплатят потиражных. Почему не заплатят? А попробуй их вырви с монополии… И это ещё не самый плохой вариант.

Так что, спасать надо всю отрасль и спасать всерьёз, начиная от того, что создать заново вариант литературного фонда, который будет аккумулировать 1-2% отчислений с каждого кассового чека в книжном магазине, книжные магазины освободить от НДС, создать государственную книгораспределительную и книготорговую сеть по всей стране не как частно-государственное партнёрство, а как государственную компанию со 100% государственным капиталом, рассчитанную не на получение прибыли а на обеспечение культурной безопасности страны. И это только первые инфраструктурные шаги.

Вместо этого государство, конечно же, поддержит торгашей и монополистов. Это же удобнее и привычнее. А иногда свысока посмотрит: как там бьются эти никчёмные людишки за объедки со стола РОСПЕЧАТИ и утлое золото премий. Ненавидят уже друг друга? Это хорошо.

Даниэль ОРЛОВ.