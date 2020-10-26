Хабиб и политика

Можно ли использовать Хабиба в политике так, чтобы он не превращал Дагестан в халифат? Эта опасность возникает, когда речь заходит о возможности Хабиба уйти в политику после завершения карьеры.

Взгляды Хабиба противоречат политике Москвы в отношении Дагестана, куда назначают светских и не местных глав. В отличие от мононациональной Чечни эту республику нельзя отдавать под власть слишком религиозного Хабиба — она может взорваться.

Но, с другой стороны, архаичный Хабиб не совсем соответствует религии. Дерется за деньги в трусах — это противоречие Исламу. Это хорошо с точки зрения поддержания порядка в Дагестане. Авторитет Хабиба не будет выше авторитета муфтиев.

Есть политическая роль, на которую можно направить Хабиба. Он называет себя человеком из аула, часто кажется, что взгляды у него тоже из аула. В то же время он видел мир, он заработал больше денег чем, все люди из аулов вместе взятые. Чтобы люди из аулов не уходили в исламизм, в леса, в дикую архаику, Хабиб может пропагандировать этим людям ценности мира того мира, благодаря которому он заработал много денег. Он же для них свой, это какие-то пришлые русские, безбожные европейцы.

В этом качестве Хабиб был бы полезен стране. Но он должен сам захотеть стать просветителем, признать, что без западных ценностей он бы остался просто человеком из аула, и о нем бы не узнали за пределами Дагестана.