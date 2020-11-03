Левада-Центр спросил перестройке. Он это делает с 1995 года. В последние годы почти ничего не меняется — чуть менее половины опрошенных россиян считают, что “было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до начала «перестройки» (до 1985 года)”.

Левада-Центр приводит причины, почему люди против перестройки. По сравнению с 2012 годом в 2020 на 15% больше тех, кто сказал «мы были сильной, единой страной». Это самый популярный выбранный ответ в списке с другими. Сказавших о том, что “у людей была уверенность в завтрашнем дне” стало меньше — популярность этого ответа с 1999 года неуклонно снижается.

Интересно, что больше всего сказавших о сильной и единой стране — среди московских противников перестройки (87%). Если считать эти ответы запросом, то есть тем, что нужно респондентам, то получится, что им нужна сильная и единая страна, им этого недостает.