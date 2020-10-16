«Доктор Лиза»: (Не) борьба с наркотиками

Фильм «Доктор Лиза» претендует на звание самой нашумевшей российской драмы в 2020 году. В 2019 году таким фильмом был «Текст».

У этих фильмов есть одно общее. В них главный отрицательный герой — это силовик, который сажает за наркотики. В фильме «Доктор Лиза» правоохранители хотят посадить Глинку за наркотическое лекарство, которое она взяла из больницы для больного ребёнка. Действие происходит в 2012 году, поэтому на экране ФСКН. Но сейчас эта деталь важна только для самих силовиков, для зрителей это «полиция».

Снова борьба с наркотиками в российском искусстве показана как не борьба с наркотиками, а как воспроизведение порочной системы. Поскольку у Глинки есть ореол святости, то полицейские в прямом смысле становятся чертями.

В российских сериалах и фильмах положительные силовики борются с убийцами, террористами, ворами. Но нет борцов с наркотиками. Лет 10 назад по заказу ФСКН был снят мини-сериал, популярности он не снискал. В 2019 году Первый канал показал мини-сериал о борьбе с наркодилерами, но действие происходило в 1977 году. Обычно наркотики появляются как второстепенные сюжетные ходы, повод задержать или надавить.

Информация о работе наркополицейских на экранах отдана на откуп выпускам криминальных новостей. Все, что за пределами, вплоть до сюжетов на RT — это истории о подбросах и «народной статье». Есть «народная статья», и есть антинародные полицейские. Реальных попыток это исправить не видно. МВД грозит сажать за пропаганду наркотиков в интернете, а само каждый день терпит поражения на пропагандистском фронте.