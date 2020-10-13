Польская рыбка

Летом этого года, накануне июньского Парада, Владимир Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Если вкратце, суть статьи сводилась к тому, что Европа и, в особенности, Польша «сами виноваты» в том, что история сложилась так, как она сложилась. Ну что поделать, любит наш президент делать акцент на известном тезисе «Не мы такие — жизнь такая», но либеральные СМИ предпочли не усложнять и сосредоточились на некой «затаенной обиде» Владимира Путина по отношению к странам Восточного блока. Однако время показало, что если у кого и была затаенная обида, так это как раз у того самого Восточного блока, а «уроки Второй мировой» так никому впрок и не пошли.

Началось всё с того, что ещё летом Польша захотела привлечь к ответственности диспетчеров злополучного рейса президента Леха Качиньского в Смоленск. Действительно, проще сделать виноватыми «опять русских», чем признать, что истинной причиной катастрофы стал «перевес звезд» на погонах в кабине экипажа президентского Ту-154.

На прошлой неделе польский антимонопольный регулятор UOKiK выставил на бабки «Газпром» и весь консорциум «Северного потока-2». В сумме получилось более 7 миллиардов долларов, так что решение спора грозит затянуться не на один год.

А на этой неделе польская нефтегазовая компания PGNiG (не путать с UOKiK) подписали с Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины «договор о конфиденциальности». В чём же заключен «секрет» для немаленькой такой компании? В приватизируемых госпредприятиях, прежде всего в ТЭЦ и облэнерго Украины. Киев готов продать 70 процентов «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», 65 процентов «Харьковоблэнерго», 60,25 процента «Запорожьеоблэнерго» и 50,99 процента «Тернопольоблэнерго».

Самое интересное, что основным конкурентом PGNiG, с 1 октября начавшей поставки природного газа на Украину (спрашивается, чей это газ?), выступает … главный транзитёр российского газа через Украину «Нафтогаз Украины». Кстати, платить «Нафтогаз» не очень-то и хочет — еще в июне они просто «попросили» передать в собственность и управление шесть станций. И пока ФГИ выбирает между «Нафтогазовой» лодкой и польской рыбкой, тарифы на газ для населения Украины только растут.

Что сказать. PGNiG и UOKiK могут сколько угодно убеждать самих себя и окружающих в том, что «ничего личного, просто бизнес», но когда у Польши и Украины возникнут реальные проблемы, в том числе и с газом, пусть не обижаются. Не поверим.