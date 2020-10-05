Фейгин — «Славные времена всегда позади»

2020, Rupor

Оценка: 8 из 10.

Фамилия «Фейгин» звучит довольно веско, но Глеб Фейгинов, взявший такой псевдоним, не учёл, что в поисковиках он будет уступать первые строчки нескольким более знаменитым Фейгиным. Впрочем, это не самая большая беда. Отсутствие продуманного промоушна и выверенного звучания в данном случае становятся дополнительным плюсом, ибо добавляют вистов к таланту и искренности. Публика это, скорее всего, оценит. Если сравнивать Фейгина с другими популярными исполнителями, то на ум приходит следующая конструкция: представьте себе Тиму Белорусских с его запоминающимися мелодиями, но без «предпродажной подготовки» песен. Менеджмент Тимы явно колдует над звучанием и подачей, заранее мысленно расписывая будущие места в хит-парадах. Фейгин лупит как есть, поражая то сложносочинёнными оборотами, то какой-то наивной неотёсанностью.

В его случае — очень обаятельной и располагающей неотёсанностью. Когда альбом начинается с песни под названием «Чё?», ты вспоминаешь поговорку «простота хуже воровства» и ждёшь встречи с какими-то гопническими реалиями, а вместо этого получаешь забавную историю про юношу и девушку с простонародным, но жизненным рефреном: «Она такая: «Чё, б…я?», а я такой: «Вау!» Ты была права, мы ужасная пара». Фразу про простоту и воровство сменяет другая классическая формула: «Есть в нём нечто подлинное». Во-первых, несомненный мелодический талант, во-вторых, точные и сдержанные аранжировки, ведь все эти песни можно сыграть просто под гитару, в-третьих, чувство меры в рискованной работе со словом. Тут ведь чуть не рассчитаешь — попадёшь либо в кривляющиеся фрэшмены, либо в саркастично ухмыляющиеся над модниками пародисты, но Фейгин виртуозно балансирует между этими крайностями, находя золотую середину.

Слушать «Славные времена всегда позади» приятно и интересно. Романтическая фантазия «2 билета до Калифорнии» напоминает хиты Андрея Сана и Рождена Ануси и радует фразой «а вокруг только пальмы Манхэттен-бич, чувство, будто с тобой поймали снитч». «Ты намного лучше» — нечто среднее между R’n'B и блюзом, лирическое обращение к женскому идеалу, который не всегда ведёт себя идеально. «Без одежды» по настроению похожа на медлячок Басты «Выпускной», но с более простым и откровенным текстом: «Я набью лицо твоему отцу, если он запретит мне быть с тобой. И пусть сильнее он, пусть, я не боюсь, я не боюсь». А фраза «я храню тебя, будто свои надежды, ты ещё и красивая без одежды» без музыки выглядит глуповато, но Фейгин снабдил её такой трогательным и привязчивым мотивом, что её легче лёгкого представить хором распеваемой на стадионе.

В «Почему у девочек такие глаза?» певец раскрывает тему остроумно и доходчиво. «Почему у девочек такие глаза? Чего они хотят все, хотят от меня? Ща расскажу» — и начинается речитативная лекция дворового гуру, бывалого, но поэтичного и душевного: «Больше не люблю, когда глаза их мокрые, значит, скоро слёзы и дрожат их губки, это значит, маленький демон в юбке, что внутри этих глазок, проголодался». После этого на диске следует нежнейший «Шурик» (который рифмуется с «под твоим окном буду дежурить») и ещё одна версия «Чё блин?». Песня, конечно, заметная, но, будь у Фейгина продюсеры, они бы, наверно, не стали так уж подчёркивать именно эту грань таланта артиста, а закончили бы пластинку демонстрацией какой-то другой грани.

Алексей МАЖАЕВ.



