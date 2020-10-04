Монеточка — «Декоративно-прикладное искусство»

2020, «М2»

Новый альбом Монеточкисразу вызвал разноречивые отзывы и споры. «Декоративно-прикладное искусство» категорически не похоже ни на «Раскраски для взрослых», ни тем более на «Психоделический клауд-рэп»; что Лиза хотела этим сказать, решительно непонятно. Можно подумать, что было понятнее, когда Монеточка только дебютировала и, аккомпанируя себе на синтезаторе, напевала нежным голоском собственные тексты. Поверить в том, что их написала тинейджерица Лиза, было непросто: в песнях встречались такие темы, образы и аллюзии, что их скорее мог сочинить 50-летний выпускник филфака, прочитавший десять тысяч книг и прокачавший своеобразное чувство юмора. На диске «Раскраски для взрослых» тоже хватало парадоксальных ходов, хотя пластинка была адаптирована под поп-жанр и концертное исполнение. «Декоративно-прикладное искусство» продолжает этот ряд в том смысле, что Монеточка вновь сделала, скажем так, не совсем то, чего от неё ожидали. Почему она поёт другим голосом и какой из них настоящий? Зачем рифмует ириски и риски? При чём тут коза? Почему источником вдохновения для неё стала очередь на рентген? И что это за фиксация на взаимоотношениях с отцом? Пока критики задаются этими и другими странными вопросами, пользователи Яндекс. Музыки вывели 10 из 11 песен альбома в топ-100 самых прослушиваемых треков недели. Народу обновлённая Монеточка пришлась по вкусу.

В день релиза альбома Лиза стала гостем программы «Вечерний Ургант», где мило побеседовала с ведущим, исполнила песенку и, зардевшись, представила саунд-продюсера Витю Исаева в качестве бойфренда. Хотя передача снималась за день до того, как в интернете начались все эти взволнованные споры, Монеточка у Ивана Урганта дала ключ к пониманию «Декоративно-прикладного искусства», даже отмычку. Когда слушаешь рассказы Лизы о каких-то простых вещах типа съёмок в кино или отношений с Виктором, невозможно определить — она это всерьёз или это импровизированный стендап-номер. Естественные реакции Монеточки настолько непредсказуемы, что поневоле вспоминается манера речи Ренаты Литвиновой — только у Лизы более яркий темперамент и больше открытости к впечатлениям.

Сопоставив это уже не удивляешься песням про пиратов и про козу, а также тому, что грусть о расставании с родительским домом Монеточка облекает в песнях «Крошка» и «Лёд» в такие неочевидные формы. Об откровенном она старается говорить несерьёзно, о серьёзном — стёбно, облекает «Ириски и риски» в форму регги, в «Тугих косах» переходит от этно к джазу и при каждом удобном случае убегает куда-то в сторону театрализованно-кабареточных номеров («Крошка», «Рентгенограмма», «Америка»). Факт пристрастия Лизиного папы к группе «Ленинград» нашёл отражение в хулиганской песне «Шприц», причём хитроумная Монеточка вдохновилась в треке не только творчеством Шнура, но и наследием Александра Лаэртского. Поклонникам поэтического таланта артистки есть чем поживиться практически в каждой композиции, но в концентрированном виде этот талант представлен в «Папиной любовнице» и особенно в «Переживу»: «Я пережила уже три конца света, два тысячелетия, пережила тех и этих: и мозоль от каблука, и налоговика, и тёмные века, и дождевые облака, и продукты горения плохого табака, половое заражение, и лису, и колобка. Переживу пожилых, водяных, домовых и на пошлой открытке поздравительный стих, и смерть родных, и удар под дых, и кидание риса в молодых, бересту и папирус, и брючки на вырост, и подвальную сырость, и коронавирус…»

Алексей МАЖАЕВ.



