Смертная казнь и мораль

Глава президентского Совета по правам человека Фадеев заявил, что он против смертной казни и не видит необходимости отменять мораторий на ее применение в России. Очень многие, напротив, увидели в этом самую острую необходимость после очередных двух убийств детей.

Фальшивые отсылки противников смертной казни к христианской морали используются исключительно как полемический прием и потому представляют собой типичный пример циничной и расчетливой подлости, с помощью которой можно попытаться смутить оппонента, лишить его нравственной опоры. Ведь невозможно же христианину идти против заповедей своего Господа. Это же — все равно что от Христа отречься?

Нет. Это обычная уловка. Бог не лишил человека права на защиту. Тем более он не лишал права на защиту детей. «Начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Это слова апостола Павла из Послания к Римлянам. Современный европейский гуманизм является антихристианским и антирелигиозным. Никакого компромисса с «высокими гуманистическими идеалами» у христианина быть не может. Они стоят на диаметрально противоположных платформах.

Гуманизм часто рядится в христианские одежды, утверждая, что они с христианством — практически одно и то же, за все хорошее и против всего плохого. Только концепция Спасения и Вечной Жизни ни на йоту не совпадает с идеологией абсолютной свободы личности и бесценности именно земной жизни. Из-за этой зацикленности на земной жизни и проистекает либеральное отрицание права государства и общества на смертную казнь.