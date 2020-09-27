Азербайджан напал на военного союзника России

В начавшейся на Южном Кавказе войне для нас важно только одно. Азербайджан напал не на Армению. Он напал на военного союзника России. Это — первое.

Второе. На стороне Баку воюют турецкие прокси, а, может быть, и не только прокси. И воюют они не с Арменией — а с военным союзником России.

Так что, проверив Россию «на вшивость» в Сирии, где выяснилось, что российских союзников можно и нужно бомбить, туркам стало очевидно, что проблему Карабаха нужно решать прямо сейчас. Пока российский МИД не успел выразить озабоченность.

Сбитый в 2015 году Су-24 и последовавшее за этим форсированное строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую» (за российские деньги) убедили Эрдогана в том, что 08.08.08 было скорее исключением, чем правилом.

Армянам — стойкости.