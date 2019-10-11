Процесс присоединения Российской Федерации к Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека и неизбежная ратификация дополнительного Протокола № 6 относительно отмены смертной казни (см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1092) вновь привлекли внимание [Читать...]

Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ, Главный юрист “Нового Взгляда Процесс присоединения Российской Федерации к Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека и неизбежная ратификация дополнительного Протокола № 6 относительно отмены смертной казни (см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № [Читать...]

Вообще, есть два очень простых способа измерить общественную дикость: геи и смертная казнь. Как правило, люди, от которых вы ждете, что они выберут вам каких-то хороших депутатов и проч., в кол-ве почти 90% выскажутся за то, чтобы загнать [Читать...]

В актерской труппе фильма «Разносчик газет» пополнение: к Заку Эфрону, Николь Кидман и Мэтью Макконахи присоединится Джон Кьюсак («Быть Джоном Малковичем», «1408»). Режиссером этой независимой драмы станет Ли Дэниэлс, поставивший «Сокровище». Ранее роль, на которую претендует Джон Кьюсак [Читать...]