Смертная казнь

Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1999 году.
Я понимаю. Мы тогда, продолжали свой скорбный путь в цивилизованный мир, являлись членами уважаемого сообщества G8, участвовали в мировом разделении труда и все такое.
Я понимаю, что находившийся в перманентном алкоголической отключке Ельцин, в 1999 подписывал, все, что ему приносили референты.
Но, я не понимаю, почему этот мораторий действует уже 20 лет. Я не понимаю, как вмещаются в одной реальности отмена смертной казни и 2-я Чеченская война, которая началась через год после введения этого моратория. Я не понимаю, каким образом в законодательстве страны, в тюрьмах которой сидят около 100 тысяч человек осуждённых за убийство, может отсутствовать смертный приговор.
Я этого не понимаю и отказываюсь понимать.
Мы согласны терпеть, мы согласны не разжигать, нам все равно как и за что голосует Государственная Дума. Но если более 80% граждан страны 20 лет требуют смертной казни для убийц детей, то, наверное, имеет смысл к ним прислушаться? Нам не нужна даже демократия. Нам нужна – справедливость.
Мардан в Телеграме. @mardanaka