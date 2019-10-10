Как говорится, “ни одно доброе дело не остается безнаказанным!” Посоветовал мне Вадик Степанцов опубликовать вирши одного литератора по фамилии Пуханов Виталий. Ранее о нём я ничего не слышал, но к рекомендациям друга прислушался и заглянул к Пуханову на страницу в ФБ. Автор, насколько я понял, стал известен в узких кругах за счет публикаций коротких историй про “одного мальчика”, которые сами по себе ушли в народ и гуляют по просторам интернета без упоминаний автора. Пожалел я Пуханова, решил вернуть “мальчику” родителя и опубликовать несколько коротеньких историй о нём на странице клуба ДС в “Литературной газете”. Перед этим 3-го сентября я отправил Пуханову сообщение в его мессенджер с предложением опубликовать “несколько чудесных миниатюр”, если он, конечно, не возражает. Автор мне ничего не ответил. Может, не прочитал, может, не увидел, а может, прочитал и не стал отвечать. Я ошибочно решил, что молчание – знак согласия, и на свой страх и риск опубликовал эти миниатюры с указанием имени и фамилии автора, думая, что делаю доброе дело. Народ по крайней мере узнает, что “мальчик” не беспризорный. Друзья, я даже не предполагал, в какое говно я влезу по уши! Я уже и забыл про эту публикацию, на которую и читатель не обратил особого внимания, но месяц спустя Пуханов опубликовал у себя в ФБ скриншот Литературки со своим “мальчиком”, заламывая руки и стеная по поводу того, что у него не спросили разрешения! Я, понимая, что формально был неправ, решил принести извинения в комментариях под постом, который превратился в грязный срач по поводу того как низко упали современные нравы и мораль. Никому не известные подписчики “потерпевшего” гневно обличали “Литературную газету” и нового администратора клуба ДС. На мой комментарий с извинениями и предложением о сотрудничестве, он ответил в хамском тоне, за что и получил от меня общечеловеческий диагноз. Досадно, что еще встречаются в литературной среде подобные малоадекватные персонажи, обойденные любовью, заботой и вниманием, готовые ради дешевого пиара на хамские выходки.

P.S. Сегодня “потерпевший” опубликовал открытое письмо главному редактору “Литературной газеты” Максиму Замшеву, в котором, естественно, всё перевернул с ног на голову. Что ж, доносы и кляузы на Руси традиционно были присущи обиженным и убогим литераторам. Бог ему судья и психического здоровья ему в помощь!