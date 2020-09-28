Защитная маска и нижнее белье

Вы знаете, у меня новая забава. Я часто ловлю себя за руку в момент разглядывания нижнего белья людей в магазинах. Ничего не могу поделать с этим наваждением. Чувствую себя полной извращенкой.

Вы вообще видели, что за полосато-леопёрдовый ужас они носят?

Весёленькая расцветочка ягодок, котят, цветуёчков, любая наивно ванильная хрень — перед нами «хорошо воспитанная» особь. Гарантированно безопасная для окружающих. Предпочитает простые конфигурации в спальне. Бельё часто шьёт своими руками из хвалёного американского 100% хлопка. Сидит хорошо. Кожа дышит, это правда, но меня от таких тошнит радугой и вы знаете почему.

Вот чувак не сильно парится и напялил что-то из последнего набора подарков от начальства. Цвет, материал, расцветка не роялят. Функцию выполняет? Прикрывает причинные места? Ну и ладненько, даже если сполз кусочек ткани на половину, не беда, а если на видном месте логотип компании, может даже вывернуть наизнанку. Ваще пофигу.

Специализированные модели, из особой четырехслойной ткани, мембраны с обратным осмосом, влаго уловителями, корсетом косточек и металлических струн и всевозможными гортексами — это отдельная каста. Эти задроты несут свою жопу высоко задрав нос. Хрен к такой подкатишь, сразу видно, не на помойке себя нашла. В супер запущенном случае, напяливают двойное исподнее сразу, это простому уму не постижимо, смиритесь.

Мою любимый тип, это модная попса. Гуччи, Хуюччи, Луи Блюттоны, всевозможные логотипы на китайских поделках. Сеточки с бесполезными стразами, сквозь которую видно похотливую плоть, неуместные штампованные кружева и прочее. Увольте, если слишком токсично, приходится отводить глаза. Это слишком даже для меня. Часто сочетается с вычурными перчатками, совершенно не подходящих по цвету.

Американский флаг тряпкой, борода, волосатый пивной живот, патлы свисающие до, орущий взгляд. Бывшее ранее гордостью нации намотанное на чресла бесформенное нечто, презирающее необходимость быть воспитанной частью общества… часто вся эта конструкция норовит свалиться раз в 3 минуты и наш рыцарь дня постоянно поттягивает резинку одной рукой. Алкаш.

А однажды, я стала замечать, что у молодых ̷п̷и̷з̷д̷ю̷к̷о̷в̷ стало модным ходить с привязанным к ноге пластиковым пакетом. И трубка из него ныряет под кусок плотного неопрена, с клапаном. Это похоже на мочеприемник! Эти люди если не больны физически, то больны психически! Клапаны, впускной. выпускной, специальное устройство и они это носят не по необходимости! Таких робоклюев народ обходит стороной, вдруг что из этого клапана прыснет наружу?

Представителей древней касты катышколюбов вы узнаете сразу. Ваша рука дёрнется, стремясь прикрыть ухмылку рта, но будет уже поздно… вы начнёте делать то, что и было задумано этими высшими созданиями. Втыкать в катышки. Разглядывать их наличие, количество, величину и фактуру. Оценивать необходимое время и прикладываемое трение для образования оных. Сколько слоёв нужно для достижения нужной кондиции? Очевидно эту комбинацию натёрли не менее чем за пол года. Изначально небесно лучезарный, девственный оттенок превратился в выцветшее жёлтое ничтожество.

Но признаться, много попадается людей и в приличном. Новенькое, магазинное, даже чуть хрустящее, как будто только из пакета, накрахмаленное, задорное. На таких отдыхает глаз. Хорошо сидит, не топорщится, не сползает, уверенно чистое, а не плохо постиранное и не выглаженное… Сейчас можно эту канитель купить на каждом углу.

А видали дуралеев, прямиком прикативших со стройки или каких нибудь воинских частей? Что выдало командование, то и носим. Парашюты с карманами и стеклышками иллюминаторов, насобаченные пылевые фильтры, знаки отличия, погоны, стрелки и порядковые номера. Откуда они берутся?

Я не знаю как у вас, а у нас в этих наших омериках всё еще продолжается театр абсурда. До вас же уже допёрло, что я рассказываю про лицевые маски?

Необходимость носить эти остонадоевшие метки беспомощности, трансформировалась в возможность выразить себя, в том числе в протесте против системы. Если мы будем продолжать носить эту хрень на лицах еще хотя бы пол года, то наши маленькие дети получат устойчивый навык и ассоциацию — «рот, это интимная часть тела». Такая же как и писька. И её нужно прятать. Это близко сидящий к коже секрет. Как хороший запах духов.

Видел какой у неё рот? Оооо… алые полноватые губы… чуть приоткрытые, зовущие, обнажающие устье. Жемчуг зубов окатывается прибрежной волной влажного, задорного и острого язычка… ммм…

Никогда не думали об этом таким образом? Запомните это.

Я стараюсь во всём видеть плюсы. Все стали всё чаще мыть и грязи реально стало меньше. В ресторанах теперь свободнее, качество еды улучшилось. Мне всё еще сложно улыбаться каждому встречному-поперечному, но теперь хрен же угадаешь и я не парюсь. Маска стала для меня привычной ширмой и завесой.

Мне кажется, люди в большинстве своём относятся к маске почти так же как к выбору и способе носке собственного нижнего белья. Если бы вы обзавелись «раздевающими очками» вы бы ужаснулись. А меня это уже не удивляет.

Я — привыкла.