{ 27 августа 2020 }

Имитация действия

Рубрики: [Фейсбук]  
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Размышления по Навальному, конечно, интересны, но только в рамках сказочных интерпретаций.

Давайте будем отталкиваться от простых и известных истин в российской политической реальности: у нас нет партии власти и нет оппозиции, вся политика в стране исключительно имитационна. Она, по сути, такая же, что была и в СССР: единый центр власти в Кремле/Старой площади, который принимает решения, все остальное — цирк на вынос, «зрелище».

И если одни клоуны в борьбе за внимание царствующего травят других — это в рамках сценария имитации.

Ок, для тех, кто все-таки верит, что Навальный — оппозиционер, вопрос: оппозиция не только критикует, но еще и предлагает иную программу действий, — что предложил Навальный за все время своего медийного присутствия в информационном поле? Он ведь и работал-то по вполне утвержденному графику в рамках неофициальной Малой Счетной палаты.

Представлял ли он в этом качестве хоть какую-нибудь опасность для Владимира Путина? Да, когда его действия уж совсем выходили за рамки понимания типа пенсионной реформы и главной поправки в Конституцию. И нет — когда дело касалось объектов критики Навального, потому что сама эта критика служила для президента одним из индикаторов системы сдержек и противовесов.

Так что Алексей Навальный в какой-то степени выполнял роль опять же неофициального, народного заместителя Антона Вайно со всеми необходимыми атрибутами оппозиционного деятеля.

Потому и — отдельный самолет в Германию, куда ни я, ни большинство читающих эти строки не сможем полететь в ближайшее время.

Тем не менее — вопрос в имитациях, правда?

Очевидно ведь было, что вопрос об отравлении Навального выйдет на первые полосы мировых изданий с перекидкой на Скрипалей, Немцова и так далее? Очевидно было, что это приведет к ходу ладьей в вопросе вокруг Белоруссии — иначе почему бы случиться «отравлению» тогда, когда о Навальном никто, собственно, и не говорил?

Сакральные жертвы — они ведь должны были появиться не только в ходе белорусской послевыборной интоксикации, они должны были появиться и в России.

Ну а поскольку жертву в России сыграл Кремль, отправив Навального на лечение в Германию устами представителя верховной власти, то имитация действия становится еще более выпуклой. В отсутствие каких-никаких интерпретаций.

Например, скажем, что Навального отравили какие-нибудь агенты Запада, которые заинтересованы в определенном раскладе мирового пасьянса по Белоруссии. Именно так делалось это во времена, когда сидели на Старой площади некириенки.

Или — что к отравлению причастны члены штаба Навального в стремлении занять его место, поскольку знакомы с «технологиями успеха».

Ну или еще что-нибудь типа этого.

Но, мы ж опять об имитациях? Иначе зачем было бы подключать с самого начала событий потупчиковские сетки к тому, что совсем не в их компатенциях, с чем логика служителей кириенковского назначенца Сергея Новикова совладать не в силах?

Но когда мы видим, что к политическим делам подключают Новикова и Потупчик в качестве пытающихся формировать смыслы, то понимаем, что речь идет о договорном матче.

Мы уйдем из Белоруссии. Образ России еще более утвердится в качестве империи зла в глазах обитателей западного мирового сообщества. Мы — в очереди на оранжевую революцию.

Внутриполитические имитации выходят на международный уровень не без участия «специалистов» кремлевской администрации. Чем не ельцинское падение с моста, которое послужило одним из поворотных моментов?

 

 

Вадим Горшенин


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