О том как наш царь поддержал минского батьку

Вижу траур и горькие вздохи насчет того, что наш царь поддержал минского батьку.

Траур понятен: теперь, когда Россия гарантировала свое участие в деле, революция отменяется.

А ведь многим так хотелось со злорадным восхищением посмотреть из Москвы, как в Минске будут выходить из Союзного государства, из ОДКБ, как будут встречать польских военных и отменять государственный русский язык, как будут сносить памятники, строить забор на границе, плясать вокруг горящего чучела Путина и бить в бубен нашей и вашей свободы.

Не получилось.

Меж тем, решение, конечно, правильное.

И дело не только в том, что нашим угрюмым «резервом» забит осиновый кол в грудь свободы и достоинства — хотя это приятно, конечно, — а в том простом и практическом соображении, что только «плохое» тамошнее правительство может упасть в наш мешок, тогда как правительство «хорошее» с гордым видом пойдет в сторону Европы. И даже если это будет катастрофически невыгодно большинству тех, кто под этим правительством окажется, — все равно связи с нами будут оборваны, любой ценой.

Потому что любовь випов всего мира к тем волшебным местам, где они могут купить себе виллы, закопать свои деньги, куда они могут отправить любовниц, детей, где они видят источник моды и прогресса, и где стоит печатный станок самой главной валюты, — бесконечно важнее для них, чем благополучие их несчастного населения.

Население — перебьется.

Так что единственное наше окно возможностей — это плохие парни, которым деваться некуда, и которых даже вопреки их собственным надеждам, через не хочу прибивает волной к нашему пиратскому берегу.

Именно такого парня царь и поддержал, чтобы слегка придушить его в братских объятиях.

А действительно скверно — другое.

Дело в том, что какие бы решения не принимала Россия — умные, глупые, за этих, за тех, — они, эти решения, никогда не включают в себя никого и ничего, кроме самих царей, президентов или батек, их двора и дружины, а также особо ценных объектов для извлечения прибыли вроде газопроводов.

Россия — это ее власть, а заграница — это тоже власть, и они могут подружиться или поссориться, воевать или мириться, но это всегда «переговоры на высшем уровне». Никакого среднего или низшего уровня — просто нет.

А вот американцы (да и европейцы) — другие.

В их политике «наше», «свое» — это вовсе не только Белый дом, Пентагон, главный банк, нефть из Техаса, и еще пара джентльменов, которых хорошо бы уважить.

В их политике «Америка» — это все вообще.

И журналисты — Америка, и правозащитники — Америка, и торговец автомобилями — Америка, и случайный турист — Америка, и английский язык — Америка, и даже русский человек, удачно возненавидевший Россию — это тоже Америка, если понадобится.

То есть они разговаривают от имени целого мира — и разговаривают с другим миром, нашим, к примеру, тоже в его полноте, а вовсе не только с государем Иваном Васильевичем и боярином Милославским, как это упорно делается у нас.

И вот эта русская, ну, пусть кремлевская, хотя она намного старше нынешней власти, зацикленность начальников на начальниках, зацикленность на иерархии, на чинах, на крупных суммах и разговорах за закрытыми дверями, — и это при полном равнодушии ко всем остальным и всему остальному, что остается за дверью, — эта зацикленность еще не раз утопит все наши дела и возможности, хоть в Минске, хоть где угодно еще.