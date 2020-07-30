Андрей Григорьев-Апполонов и семейная жизнь

Ужели Григорьеву-Апполонову, когда-то наперснику и конфиденту, а теперь (жизнь развела) просто товарищу ненаглядному, этому живчику, лукавцу, пульчинелле, – ужели ему 50?!

Он, равно и Кирилл Андреев, совершил трюк, на который не сподобились бы и братья Сафроновы, иллюзионисты: он выжил.

А это в условиях нашего шоу-бизнеса, являющего симбиоз макабра с фарсом, именно что трюк, чудо расчудесное, как сказала бы кумир “ходячих мертвецов” Е.Малышева.

Надо быть не совсем человеком, чтобы пережить столько трагедий (папа, мама, сестра Юлька, Сорин, Яковлев, тьма наших с ним закадычников… развод) – и остаться Андрюхой, способным одной улыбкой преображать пространство.

“Иванушки” на вершине, кажется, с неолита, однако глаза горят.

Но, конечно, я видел – см. выше – его и с потухшими глазами.

Но его любят небесные силы, он поразительно быстро реабилитируется.

Несколько фактов об АГА – без поэтической утрированности.

Его страшно раздражают россказни про питие, чрезвычайно утрированные.

Матвиенко, по-настоящему любящий АГА, совсем недавно и мне сетовал, что Рыжий губит себя эпическими возлияниями, но сразу после мой кореш приехал на съемки моей программы, и я узрел парня хоть и грустящего (Маня ушла), но в отменной форме.

Что вовсе не означает, что безудержных, перманентных, неистовых выпивонов не было.

АГА сам называет те времена “жестким рок-н-роллом”.

Но уцелели же.

Маню свою он любил, относился к ней по Пастернаку: “…прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен”.

Но Марина – барышня с норовом; она и тогда, и сейчас – одна из самых, если не самая, красивых женщин, что я видел, и она имела право претендовать на большее внимание.

В интервью МУЗ ТВ Маня грустно посетовала, что АГА не создан для семейной жизни.

Нет, создан, просто он по-другому смотрит на это предприятие; это не парадигма “коса на камень”, это другие принципы и иная оптика.

Об этом рискованно заявлять во всеуслышание в наше лицемерное, филистерское время, но мы с АГА – домостроевцы, адепты здорового патриархата.

Теперь, наученный горьким (при всей сладости лет, когда они с Маней растворялись друг в друге) эмпирическим опытом, он, не сомневаюсь, выстроит правильные отношения, на вызывающе – “по нынешней погоде” – старорежимный манер: где главный – ОН, а Дульцинея отвечает за атмосферу, ту погоду, что воспета Долиной.

Моя разведка, которая изощреннее МОССАДа, доложила, что новая пассия моложе АГА на световой цикл и девять кошкиных жизней, но он же не питерский нелепый дедушка Краско, в конце концов, и не Гоген сатанинский.

Цифры в любом другом случае не препятствие, главное – что он заслужил право и на любовь, и -теперь, в свете произошедшего, главное – на то, чтоб быть обожаемым, именно дома, адорация вне дома нам с ним и без подруг хороша знакома.

Новая зазноба должна уяснить: АГА обожает сыновей и Сочи, где самый воздух его исцеляет, он умеет отдыхать, это да, но умеет и остановиться, потому что хочет жить долго.

И богато.

При всей своей наружной расхристанности АГА – редкостный прагматик, в этом с ним никто не сравнится.

Если только Маня, бывшая.