Диджейское трио Swanky Tunes и певец Ivan выпустили видеоклип на совместный танцевальный сингл «Waste My Time». Как сообщили представители артистов, тандем Swanky Tunes и Ивана сложился случайным образом. Диджеи услышали трек «Waste My Time», над которым в то время работал Ivan вместе со своим продюсером Виктором Дробышем, и выступили с идеей создать танцевальную версию, которая впоследствии и стала основной.

Автором идеи клипа стал продюсер Виктор Дробыш. Совместно с режиссером Ксенией Васильковой им удалось воплотить задуманное. Основной задачей было передать настроение трека и показать его масштаб. Кроме того, они решили показать, на что способна влюблённая девушка.

Сюжет клипа в красках рассказывает о том, что любовь иногда приобретает опасную форму, превращаясь в манию. Главной героиней клипа стала известная российская модель Анастасия Кирикова, которой пришлось побороть свои страхи и прямо во время съёмок быстро научиться плавать, стрелять из огнестрельного оружия и управлять вертолетом.

В условиях пандемии съёмки откладывались на неопределённый срок, так как по задумке клип должен был соответствовать всем европейским канонам. В результате локация была найдена в ближайшем Подмосковье. Съемки проходили в загородном клубе «Лисья нора» — на территории, которая полностью соответствовала запросам: живописный ландшафт, стрельбище, чистое озеро с песчаным пляжем и вертолёты.