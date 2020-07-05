{ 5 июля 2020 }

Абстрактное искусство в мирах космоса, квантов и нейронов

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Нат Апанай Nat Apanay

Современный художник Нат Апанай (Nat Apanay) выступит на площадке фестиваля EVERART WEEKEND 2020 с необычной лекцией на тему «Абстрактное искусство в мирах космоса, квантов и нейронов».

Нат Апанай Nat Apanay

Экспоненциальный рост таких научных областей как нейрофизиология, биология, космология и квантовая физика ведет к неизбежному переходу в новую эру человеческого пребывания и самоопределения. Актуальные стадии, безусловно, становятся вдохновением и отражаются в искусстве и культуре. Более того, ученые и художники часто сотрудничают в решение нетривиальных задач, когда абстрактное мышление является ключом к выходу за границы возможностей познания. До двадцатого века западное искусство имело традиционное представление о мире в трехмерной перспективе, используя знакомые узнаваемые изображения. Абстрактное искусство, разрушая традицию, показывает нам мир в решительно необычном виде, исследуя взаимную связь между формами, пространствами и цветами. 

Нейроэстетика — наука, придуманная в 1990-х нейробиологом Семиром Зеки и официально признанная в 2002-м, занимается внедрением научной объективности в понимание искусства. Ряд нейроэстетических исследований, изучающих связь между объектами, изображенными в картине, и последующим воздействием на мозг, обнаружили, что человеческое сознание распознает замысел произведений абстрактного искусства и намерение художника, сподвигнувшее его на конкретное произведение. 

Выступление запомнится визуальными спецэффектами и аудио-сопровождением, которые погрузят в атмосферу свободного творчества и единения с миром художника. 

Нат Апанай Nat Apanay

Экспрессивные работы Нат Апанай, отличаются необычной архитектурной техникой — она не пишет, а словно выстраивает их на холсте, как сложные живописные скульптуры. Эмоциональное переживание, которое вызывают крупные абстрактные полотна, сродни медитации: магической воронкой они затягивают в себя, не давая возможности вернуться в реальный мир без усилия воли.

 

3-5 июля ГУМ, Галерея «ГУМ-Red-Line».

 

Регистрация на мероприятие.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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