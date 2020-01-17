{ 17 января 2020 }

Персональная выставка отца и сына Григорянов «Диалог с отцом»

Рубрики: [Анонсы]  

Григоряны

С 1 по 29 февраля 2020 года пройдет персональная выставка отца и сына Григорянов «Диалог с отцом». Выставка станет развитием совместного творческого тандема художников, через весь путь которых проходят тонкой нитью любовь, забота и глубокое уважение к своим истокам, духовному наследию и причастности к культурному достоянию России и Армении.

 

Впервые в максимальной полноте будет представлено уникальное наследие старшего Григоряна и яркие краски современного поколения в работах сына. В экспозиции представлено более 150 произведений, что позволит зрителю в полной мере оценить творчество обоих живописцев.

Разные по наполнению и сюжетным линиям, оба художника тонко чувствуют надрыв и эмоциональность, сдержанность и мудрость поколений. Творчество живописцев — это своеобразная иллюстрация, диалог и интерпретация любви к земле предков — Нагорному Карабаху. Символы и образы в картинах отца переносят посетителя выставки в отрочество Юрия Суреновича Григоряна. Традиционные одежды, горные селения, силуэты гор — всё это отражение воспоминаний и ностальгии по местам детства и юности. Основные черты его творческого почерка ─ яркая колористическая насыщенность, гармонично выстроенная композиция, оригинальная техника, с помощью которой он погружает зрителя в свой внутренний мир.

Живопись Юрия Суреновича Григоряна

Живопись Юрия Юрьевича Григоряна характерна и легко узнаваема ценителями современного искусства. Юрий Григорян-младший — мастер композиции и световых решений. Его живопись, вдохновленная темой истоков, отличается внутренней рефлексией. Изображение чувств через образы предметов, острота эмоций, переданная с помощью световых контрастов, раскрытие глубоких образов в сериях картин — характерные черты творчества Юрия Младшего. Это путешествие, которое художник предлагает пройти вместе с ним. 

 Живопись Юрия Юрьевича Григоряна

Персональную выставку «Диалог с отцом» представляет Галерея современного искусства THANK.

Торжественное открытие состоится 1 февраля в пространстве «ART Коробка»  ТРЦ «Ривьера» ул. Автозаводская, д. 18, м. «Автозаводская».

Сбор гостей в 17:00 

 

 

 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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