«КОКОКО»: О бесполезности и невозможности изменить российский народ

Задумался тут я несколько — а как же видят свой народ наши яйцеголовые либеральные партнеры? «Народ» — как общность? Тот, который надо тянуть к либеральным ценностям, развивать и обучать? Глубинный народ?

Оказывается, все очень просто. Одна милая либеральная дама написала в комментах, дескать это такой архангельский лесник, который под два метра, ест медвежатину и запивает водкой и на Путина смотрит как на царя. Потому что другого ничего не знает.

Емкое определение. Но это наиболее дремучие либерасты, вероятно, такого мнения. Более утонченные дивы предлагают свой вариант русского народа.

Вот например Дуня Смирнова, жена Чубайса, в своем фильме «КОКОКО».

Сразу оговорюсь, нежно отношусь к Дуне — она не лишена изюма искренности в своем творчестве. И иногда выдает на гора достойные вещи. Даже вопреки своей светлоликой природе.

Иногда так получается — режиссер хочет сказать одно — получается другое. Диаметрально противоположное.

Что хотела сказать в своем фильме Дуня Смирнова?

Всего ничего — о бесполезности и невозможности изменить российский народ.

Тот самый, который незабвенная Новодворская хотела схватить “за шиворот и тянуть к американским ценностям во благо. ” народу, конечно.

Вот и Дуня показывает стремление интеллигенции ПЕРЕВОСПИТАТЬ, или вернее — воспитать этот самый быдловатый и хамский народ.

Напоминаю — главная героины Анны Михалковой — интеллигентка. Из творческого бомонда. Вернее, околонаучного. Все они там — кандидаты каких-то наук, работники пера и графиков. То есть — это мелкая, но высокообразованная элита.

В поезде ей попадается дама из народа — то есть базарная хабалка со своими тараканами. Их обкрадывают.

Подозрение падает на вульгарную девицу— героиню. По-интеллигентски сентиментальная Михалкова ( ее героиня) выручает ее из обезьянника и поселяет у себя.

И здесь этот «благодарный народ» показывает себя во всей красе. В конце фильма Михалкова свою сожительницу пытается задушить подушкой. На почве бытовых неприязненных отношений.

Посыл фильма предельно ясен — в одной фразе к прогрессивным интеллигентам— дескать, о ком вы заботитесь, ради кого мерзнете в пикетах, пишете письма -протесты? Ради вот этого быдла? которое на любое хорошее отношение к себе отвечает пакостью?

Сколько с ними не возись как курица-наседка — ничего путного не получится.. «Кококо» — напрасно. Не понимают-с

Да, действительно, героиня Трояновой притаскивает в гости сожителя, пытается неумело благодарить подарками — жуткие картины-треш а ля рынок и другие подарки, спит с ее бывшим мужем и т. д

Основная идея — вполне понятна. Интеллигенция на практике решает облагородить быдло. Поднять ее до своего уровня. Забросить семена просвещения в народную навозную почву. И посмотреть, что получится.

Но вот Дуня Смирнова все же реальный режиссер — она не пошла против истины. И показала интеллигенцию во всей красе.

То есть демагогов, балаболов, циников и «небесных гляделок». То, что в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалков заклеймил одним словом — никчемные пустозвоны. Помните героиня Елены Соловей мечтает о работе? Как она будет давать соски детям, матери которых трудятся в поле, а ее муж Войницкий собирается пожертвовать им свои ненужные фраки.

Вот и здесь та же ситуация — никчемная интеллигенция, которая живет какими-то выспренними идеями — о нуждах народных и патетически восклицает «Господи, как это замечательно: заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму! »

Ничего не напоминает?

Героиня Лиза (Анна Михалкова) мерзнет в каком-то пикете против власти, потом приходит в свое достаточно загаженное место обитания и предается мечтам о народном счастье. Или хотя бы о личном. Которое никак не вытанцовывается.

В это время обласканная ей хабалка (Троянова) засучив рукава намывает ей полы и облагораживает ее грязную квартиру. Приводит в человеческий пристойный вид.

Чтоб хоть гостей пригласить не в стойло, а в приличную квартиру.

Интеллигенты собираются.

За бутылочкой издевательски поют, ерничая, советские песни и с любопытством, как на диковинного таракана, смотрят и слушают ее песни «от сохи». Они — интеллигентски, свысока — ее наблюдают. Как диковинное насекомое. Хотя почему — диковинное? Распространенное, народное. Таракан, например.

Вот он — народ кондовый. За счастье которого они мерзнут.

Бывший муж Лизы (Михалковой) плоть от плоти этой “свободолюбивой среды, готов разделять ее идейные воззрения и жить на ее зарплату, но никак не хочет физически удовлетворять — “ты б хоть ноги побрила— неприятно же такая поросль..”

И между делом пользует ее новую народную подругу. та хоть более опрятна.

В итоге — Лиза (Михалкова) готова убить свою воспитуемую подругу из народа. Физически.

А та в ужасе кричит в обезьяннике, не отдавайте меня этой сумасшедшей.

Смычки доброй просвещенной интеллигенции и быдловатого народа — не получилось. Они ненавидят друг друга. Откровенно. истово..

Так что, Дуня Смирнова права — сто раз права — как и Новодворская «не тот народ нам достался. Заменить надо -бы.»

Да и интеллигенция явно подкачала. Тоже поменять хочется.. Что же такое-то?

А самое интересное — именно так они видят «народ» — в лице базарной хабалки — воровитой, простодушной, напрочь лишенной чувства прекрасного, поющую под водку дремучие народные песни, рукастую, деятельную… В общем — народ.

Из поля зрения светлоликих куда -то пропали напрочь — учителя, врачи, инженеры, все те, кто живет и создает условия для жизни в провинции. Ижи это — не народ?

Но после этого фильма к Дуне Смирновой я начал относиться с некоторой долей уважения — донесла все же истину. Хотя и не хотела, вероятно…

И ведь все понятно…