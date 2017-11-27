{ 27 ноября 2017 }

Народ

Рубрики: [Фейсбук]  

Не повезло нашей богеме с народом. У всех народ как народ. Утрутся лапкой и опять сияют. Восхищаются. А наш – какой-то неправильный.

Его учат-учат. на путь исправления наставляют. Объясняют. Правду-матку в глаза, дескать быдло ты, народ. Пьяница запойный, лодырь.

Другой бы народ – в пояс кланялся. Спасибо, дескать, барин, научил, вразумил. Вы ж, отцы родные не спите, не отдыхаете – все ради нашего блага трудитесь. То с голым задом по сцене скачете, то факи на мостах рисуете. То каетесь за нас, сермяжных.

Это у нашего народа исключительно от недостатка воспитания. Отрыжка образования советского. Никак на новые – цивилизованные рельсы не поставить. недоверчивые какие-то.. То им Собчак не нравится, то над ахеджаковой смеются издевательски, то Рослякову вовремя кислородную подушку не дают – а он в всеобщей ненависти задыхается. С “Эхом” вместе..

Я вот даже удивился. Я был уверен, что социальные сети исключительно наполнены светлоликими, которые лучезарно улыбаются и лучи добра во все щели запихивают..

Ан нет.. неужели ватной массы в ФБ прибыло? Что они так закручинились?

Ингвар Коротков


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