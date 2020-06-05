{ 5 июня 2020 }

Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Рубрики: [Звезды]  
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Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Список сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей обнародовал Forbes 4 июня 2020 года. В него вошли известные музыканты, актеры, спортсмены, телеведущие, политики, общественные деятели. Издание подсчитало, сколько они заработали за прошедшие 12 месяцев. Первое место с большим отрывом заняла модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. 590 миллионов долларов ей удалось заработать в первую очередь за счет продажи контрольного пакета акций своего бренда Kylie Cosmetics компании Coty. Напоминим, что недавно Forbes исключил Кайли из списка миллиардеров и заявил, что она завышала стоимость своих активов.

На второй строчке списка оказался родственник Дженнер — муж ее сестры Ким Кардашьян — рэпер Канье Уэст. Его годовой заработок гораздо скромнее — 170 миллионов. На третьем месте швейцарский теннисист Роджер Федерер (106,3 миллиона), далее следуют два непримиримых футбольных соперника Криштиану Роналду (105 миллионов) и Лионель Месси (104 миллиона). На шестой строке оказался актер и режиссер Тайлер Перри (97 миллионов), на седьмой — бразильский футболист Неймар (95,5 миллионов), на восьмой — комик и теле-радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов), на девятой — звезда НБА ЛеБрон Джеймс (88,2 миллиона), замыкает первую десятку актер Дуэйн Джонсон (87,5 миллионов).

В топ-25 вошли также Эллен Деженерис (84 миллиона), Элтон Джон (81 миллион), Ариана Гранде (72 миллиона), Райан Рейнольдс (71,5 миллиона), Гордон Рамси (70 миллионов), группа Jonas Brothers (68,5 миллионов на троих), дуэт Chainsmokers (68 миллионов на двоих), Эд Ширан (64 миллиона) и Тейлор Свифт (63,5 миллиона).

Фото: инстаграм Кайли Дженнер.

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