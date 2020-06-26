{ 26 июня 2020 }

Жена Элтона Джона подала на него в суд

Рубрики: [Звезды]  
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Бывшая жена Элтона Джона Рената Блауэл подала в Верховный суд Лондона иск против экс-супруга. Об этом сообщили сразу несколько британских СМИ, также информацию подтвердил адвокат истицы в беседе с изданием Guardian. Он уточнил, что его клиентка надеется урегулировать вопрос полюбовно, однако отказался раскрывать суть иска и другие детали дела.

Напомним, что Джон и Блауэл сблизились во время записи альбома Элтона «Too Low for Zero» в 1983 году, а уже в 1984-м поженились. Пара развелась спустя четыре года, после чего артист совершил каминг-аут и в 2005-м заключил брак со своим нынешним партнёром Дэвидом Фёрнишем.

 

 

 

 

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