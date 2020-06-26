Жена Элтона Джона подала на него в суд

Сборник Элтона Джона “Elton John: 16 Chart Busting Hits” с записями певца 70-х годов готовится к выпуску на фирме Purple Pyramid/Cleopatra Records. Элтон тогда только пробовал себя в качестве исполнителя. В частности, он пел “Lucy In The Sky [Читать...]

Сингл Элтона Джона «Candle In The Wind 1997» послужил поводом к скандалу между певцом и биржевым магнатом Ричардом Бренсоном. По сообщению газеты Daily Mirror, Бренсон обвинил исполнителя в отказе от обязательства поместить композицию в альбом памяти принцессы Дианы, [Читать...]

В байопике легендарного музыканта Элтона Джона может сняться Том Харди, звезда таких картин, как «Самый пьяный округ в мире» и «Воин». Проектом «Человек-ракета» сейчас занимаются режиссер Майкл Грэйси и сам Элтон Джон в качестве исполнительного продюсера. Фильм характеризуется [Читать...]

Бас-гитарист и саксофонист Роберт Уэйн Берч, два десятка лет игравший в сопровождающем составе Элтона Джона, найден мертвым недалеко от своего дома в пригороде Лос-Анджелеса с пулевым ранением в голову. По предварительной версии следствия, 56-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. [Читать...]

Британский певец и пианист Элтон Джон выпустил коллекцию лучших песен под названием “Greatest Hits 1970-2002″. Музыкант признался, что до сих пор не может поверить в то, что ему удалось продержаться на сцене несколько десятилетий. – Никогда в жизни [Читать...]