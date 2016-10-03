Эми Шумер возглавила список «заразных» знаменитостей

Компания Intel Security обнародовала свой ежегодный список десяти самых опасных знаменитостей для поиска в интернете. В нем указаны персоны, запрос по которым в поисковиках и заход по ссылкам с большей долей вероятности грозит пользователю получением вирусов и вредносных программ.

Десятку «заразных» селебритиз в 2016 году возглавила Эми Шумер: 16,11 процентов запросов по имени актрисы могут принести проблемы любопытному юзеру. На втором месте в списке Джастин Бибер (15%), на третьем – Уилл Смит и американский телеведущий Карсон Дэйли (по 13,44%). Далее в порядке убывания следуют Рианна (13,33%), Майли Сайрус (12,67%), Крис Хардвик (12,56%), Дэниэл Тош (11,56%), Селена Гомес и Кеша (по 11,11%).

Списков безопасных для поиска знаменитостей Intel Security не предлагает, советуя пользователям всегда заходить на официальные сайты, а не по сомнительным ссылкам.